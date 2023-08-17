ليفربول الإنكليزي يقترب من التعاقد مع الياباني إندو من شتوتغارت الألماني

شتوتغارت: اقترب ليفربول الإنكليزي من التعاقد مع الياباني واتارو إندو قائد فريق شتوتجارت الألماني، كما ذكرت تقارير أن الفريق الإنكليزي يسعى لضم الهولندي ريان جرافنبرخ من بايرن ميونخ.

وأكد سيباستيان هونيس، المدير الفني لفريق شتوتغارت، أن إندو تلقى الضوء الأخضر للسفر إلى إنكلترا لإجراء محادثات والخضوع للفحص الطبي في النادي الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، وذلك بعد تقارير تحدثت عن أن التفاصيل النهائية سوف يحسمها الناديان.

وقيل إن إندو 30/ عاما/ سيكلف ليفربول حوالي 25 مليون يورو (3ر27 مليون دولار)، بما في ذلك الإضافات المحتملة. وقال اللاعب من قبل إنه يرغب في اللعب بالدوري الإنكليزي الممتاز يوما ما.

وقال هونيس ،في إشارة إلى مباراة الفريق الأولى في الدوري الألماني أمام بوخوم: “ليس من الطبيعي أن يغادر قائد فريق قبل يومين أو ثلاثة أيام من بداية الموسم”.

وأوضح مدرب شتوتغارت أن خسارة إندو مؤلمة من الناحية الرياضية، وأنه لم يكن مستمتعا بالأمر، لكنه أبدى تفهمه لقرار النادي نظرا لأن الصفقة الاقتصادية جيدة، كما أن إندو يمكنه تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنكليزي.

وتابع المدرب أنه يرغب في إيجاد بديل داخل الفريق في المباريات المقبلة، لكنه سيحاول التوقيع مع لاعب جديد في الأسبوعين الأخيرين من سوق الانتقالات الصيفية.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفتا “ذا ديلي ميل” الإنكليزية و”بيلد” الألمانية أن ليفربول كثف جهوده للحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندي جرافنبرخ 21/ عاما/ لضمه من بايرن ميونخ.

وانضم جرافنبرخ إلى بايرن ميونخ الألماني في العام الماضي قادما من أياكس الهولندي، ولكن يقال إن اللاعب غير راض عن وقت اللعب القليل الذي يحصل عليه في بايرن.

(د ب أ)