ليفربول وعمالقة أوروبا يتنافسون على ساحر الجزائر الجديد

لندن- “القدس العربي”:

بعد القفزة الهائلة في أسهمه الموسم الماضي، تحول نجم منتخب الجزائر أنيس حاج موسى، إلى مادة دسمة في الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة في أخبار انتقالات اللاعبين، بعاصفة من الأنباء والتقارير التي تُشكك في استمراره مع ناديه فينورد روتردام، بعد اقتران اسمه بالعديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنكليزي الممتاز وباقي الدوريات الأوروبية الكبرى.

ووفقا لما أوردته منصة “عين الرياضية” نقلا عن نبيل جليط، الإعلامي في صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن الاهتمام بالموهوب الملقب بـ”رياض محرز الجديد”، لا يقتصر فقط على عملاق الكرة البرتغالية نادي بنفيكا، بل هناك أندية أخرى من فئة الصفوة في البريميرليغ والليغ1، تدرس بالفعل ملف الشاب العشريني في الوقت الحالي، ريثما تضح الصورة بشكل أفضل في الفترة القادمة، في مقدمتهم بطل إنكلترا ليفربول، ومارسيليا الفرنسي.

ووصف الإعلامي دخول ليفربول على الخط، بالسيناريو “الحلم” بالنسبة لحاج موسى، مع تأكيد واضح وصريح، بأن كلمة السر تكمن في حاكم “الآنفيلد” آرني سلوت، باعتباره الرجل المختار، الذي كان سببا في التحول الكبير والسريع في مسيرة اللاعب، حين أصر على ضرورة ضمه إلى “فينورد ستاديوم”، بالرغم من معارضة جُل المسؤولين وأصحاب القرار في ناديه السابق للفكرة برمتها، خوفا من ضياع مليوني يورو، على ما كان يُوصف قبل عامين باللاعب المغمور، القادم من باترو إيسدن -الناشط في دوري القسم الثاني البلجيكي- إلى فيتيس أرنهايهم على سبيل الإعارة.

وفي الختام، أشار الجزائري الأصل، الفرنسي الهوية إلى أن كلا من ليفربول ومارسيليا، لم يتقدما بأي عرض رسمي لمسؤولي عملاق الإيرديفيسي حتى وقت كتابة هذه الكلمات، وذلك لعدم انتهاء كلا الناديين من مرحلة دراسة ملف اللاعب وترتيبه ضمن الأولويات المستهدفة هذا الصيف، خصوصا بطل البريميرليغ الذي ضحى بأكثر من 200 مليون يورو هذا الصيف، لتدعيم صفوفه بأربع صفقات بوزن الذهب، في مقدمتهم ساحر باير ليفركوزن السابق فلوريان فيرتز، مقابل رسوم تجاوزت حاجز الـ120 مليون بنفس العملة.

بالتزامن مع هذا الانفراد، نقلت العديد من المنصات الجزائرية عن الموثوق روتغر فينكي، أن نادي مارسيليا الفرنسي، يتقدم في هذه الأثناء قائمة الطامحين في الحصول على توقيع جوهرة فينورد، لاقتناع المسؤولين وأصحاب القرار في “فيلودروم”، بأن حاج موسى يملك من الموهبة والإمكانات ما يكفي لإعطاء الإضافة لخط هجوم أمراء الجنوب في الموسم الجديد، لكن ما يُعيق إتمام الصفقة، هو إصرار الإدارة الهولندية على الحصول على حوالي 20 مليون يورو، نظير الاستغناء عن النجم الجزائري، بالرغم من أن قيمته السوقية تقل عن هذا الرقم بستة ملايين، وهو ما تسبب من قبل في تجميد المفاوضات مع الطامعين الأوائل بنفيكا، ونوتنغهام فورست، وإشبيلية وليل.