ليفربول وليفركوزن يبلغان دور الـ16 بالدوري الأوروبي

لندن: تأهل ليفربول الإنكليزي لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه لاسك لينز النمساوي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الخامسة لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل تولوز الفرنسي بدون أهداف مع ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة، ليضمن إنهاء مشواره في المجموعة وهو على القمة، بعدما تفوق بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه تولوز، فيما بقي سان جيلواز في المركز الثالث بخمس نقاط، وتذيل لاسك لينز الترتيب بثلاث نقاط.

وتقمص النجم الدولي المصري محمد صلاح دور البطولة خلال المباراة، بعدما أحرز هدفا وصنع آخر في اللقاء، الذي جرى بملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر.

وافتتح لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 15 من صناعة صلاح، الذي أضاف الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

واختتم جاكبو مهرجان أهداف ليفربول في اللقاء، بعدما أضاف الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي المجموعة السادسة، حقق رين الفرنسي فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي، ليصعد رسميا للأدوار الإقصائية في البطولة، كما تأهل فياريال الإسباني أيضا، بفضل تغلبه 3 / 2 على ضيفه باناثيناكوس اليوناني.

وتصدر رين الترتيب برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فياريال، الذي لعب 4 لقاءات، واحتل باناثانيكوس المركز الثالث بأربع نقاط، وتواجد مكابي حيفا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة السابعة، اجتاز فريقا سلافيا براغ التشيكي وروما الإيطالي دور المجموعات.

وفاز سلافيا براغ 3 / 2 على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، بينما تعادل روما 1 / 1 مع مضيفه سيرفيت السويسري.

وتصدر سلافيا براغ الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام روما، صاحب المركز الثاني، فيما احتل سيرفيت المركز الثالث بخمس نقاط، وقبع شيريف في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثامنة، حافظ بايرليفركوزن الألماني على العلامة الكاملة، عقب انتصاره 2 / صفر على مضيفه هاكن السويدي، فيما تعادل كارباكا آجدام الأذربيجاني 2 / 2 مع مضيفه مولده النرويجي.

وعزز ليفركوزن، الذي تأهل رسميا لدور الـ16، صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، إثر فوزه في جميع لقاءاته الخمسة، فيما احتل كارباكا آجدام ومولده المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط لكل منهما، وظل هاكن في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، حسم أولمبيك مارسيليا الفرنسي وبرايتون الإنجليزي تأهلهما للأدوار الإقصائية.

وفاز برايتون 1 / صفر على مضيفه آيك أثينا اليوناني، في حين تغلب مارسيليا 4 / 3 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

ويتواجد مارسيليا في المركز الأول برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه برايتون، فيما يحتل آيك أثينا المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل أياكس الترتيب بنقطتين.

وفي المجموعة الثالثة، تمسك سبارتا براغ التشيكي بحظوظه في بلوغ مرحلة خروج المغلوب، بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس الإسباني، بينما تعادل رينجرز الأسكتلندي 1 / 1 مع ضيفه آريس ليماسول القبرصي.

ورغم الخسارة، بقي بيتيس في الصدارة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه رينجرز الأسكتلندي، فيما تواجد سبارتا براغ في المركز الثالث بسبع نقاط، ويتذيل ليماسول الترتيب بأربع نقاط.

وصعد فريقا فرايبورج الألماني وويستهام يونايتد الإنجليزي للأدوار الإقصائية للبطولة، بعدما تقاسما صدارة المجموعة الأولى.

واكتسح فرايبورج ضيفه أولمبياكوس اليوناني 5 / صفر، في حين تغلب ويستهام بصعوبة بالغة 1 / صفر على مضيفه باتشكا توبولا الصربي.

وتصدر ويستهام ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه فرايبورج، المتساوي معه في نفس الرصيد، ليجتازا سويا دور المجموعات قبل خوض الجولة الأخيرة للمجموعة، في ظل ابتعادهما بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيهما أولمبياكوس، في حين قبع باتشكا توبولا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وأصبحت مباراة ويستهام مع فرايبورج بالعاصمة البريطانية لندن في الجولة الأخيرة للمجموعة، هي الحاسمة في تحديد متصدر المجموعة، الذي سيصعد مباشرة لدور الـ16 في المسابقة، في حين سيتعين على الوصيف اللعب ضد أحد الفرق الحاصلة على المركز الثالث بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في الدور المؤهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي.

وفي المجموعة الرابعة، ضمن أتالانتا الإيطالي صعوده لدور الـ16 للبطولة، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، فيما انتصر راكوف البولندي 1 / صفر على مضيفه شتورم جراتس النمساوي.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام سبورتنج لشبونة، صاحب المركز الثاني، ليضمن الفريق الإيطالي إنهاء مشواره في المجموعة وهو على القمة، حتى في حال خسارته في الجولة الأخيرة أمام مضيفه راكوف، وفوز سبورتنج لشبونة على ضيفه شتورم جراتس.

وفي تلك الحالة سوف يتساوى أتالانتا في رصيد 11 نقطة مع سبورتنج لشبونة، لتحسم المواجهات المباشرة بينهما متصدر الترتيب، والتي سوف تصب في صالح الفريق الإيطالي، الذي فاز 2 / 1 على نظيره البرتغالي 2 / 1 في لشبونة الشهر الماضي.

(د ب أ)