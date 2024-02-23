ليفربول يؤجل حسم مصير صلاح قبل موقعة تشيلسي

لندن: ينتظر نادي ليفربول حتى اللحظات الأخيرة لحسم مصير هدافه المصري محمد صلاح من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي بعد غد الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

وأكد بيب لايندرز، المدرب المساعد لليفربول، اليوم الجمعة، أن موقف صلاح لن يتحدد إلا قبل وجيزة من المباراة نظرا لمعاناته من إجهاد عضلي.

وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز أمام تشيلسي بسبب الإصابة أيضا.

وقال لايندرز في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: “دوم وداروين ومو (صلاح)… علينا حقا أن ننتظر وضعهم… أمامنا يومان آخران، مران اليوم ومران الغد، وسنرى في اللحظة الأخيرة إذا كان بإمكانهم المشاركة”.

(د ب أ)