ليفربول يبتعد بقمة الدوري الإنكليزي برباعية أمام لوتون تاون

لندن: قلب ليفربول الطاولة على ضيفه لوتون تاون وهزمه بنتيجة 4/1 مساء الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة 26 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

لم يحافظ لوتون تاون على تقدمه في الشوط الأول بهدف سجله تشيدوزي أوجبيني في الدقيقة 12.

ورد ليفربول برباعية سجلها فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ولويس دياز وهارفي إيليوت في الدقائق 56 و58 و71 و.90

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وخلفهما أرسنال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وتنفس ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب الصعداء في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة، وترتفع المعنويات قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أما لوتون تاون بقى في منطقة الخطر ومهددا بالهبوط للدرجة الثانية ،بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر بعد خسارته الثالثة على التوالي، والخامسة عشرة في الدوري هذا الموسم.

ودفع ليفربول ثمنا غاليا للفرص السهلة التي أضاعها مهاجمه البرتغالي لويس دياز في الدقائق الأولى، بخلاف ركلة مقصية من كودي جاكبو أمسكها حارس لوتون تاون بثبات.

وكان رد الضيوف صادما حيث سدد تاهيت تشونج كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها كويمن كيلهير حارس مرمى ليفربول بقدمه، قبل أن يكملها شيدوزي أوجبيني برأسه في الشباك ليتقدم لوتون تاون بهدف مبكر.

ارتبك لاعبو ليفربول بعد هذا الهدف، وافتقد لاعبوه التركيز في محاولات جاكبو وجو جوميز ولويس دياز وهارفي إيليوت على مرمى لوتون تاون.

وفي الوقت بدل الضائع، كاد لوتون تاون أن يضيف هدفا ثانيا بضربة رأس لمهاجمه كاول وودرو، بعد عرضية من أوجبيني لينتهي الشوط الأول بتأخر أصحاب الأرض.

ضغط ليفربول بشراسة في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، حيث سدد هارفي إيليوت كرة بجوار القائم، وأبعد كامينسكي حارس مرمى لوتون تاون تسديدة كودي جاكبو.

وفي غضون أقل من دقيقتين قلب ليفربول الطاولة على ضيفه حيث أدرك هدف التعادل بضربة رأس لقائده فيرجيل فان دايك بعد عرضية من أليكسيس ماك أليستر، الذي لعب كرة عرضية أخرى من داخل منطقة الجزاء ليقابلها جاكبو برأسه في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

واصل حارس لوتون تاون تألقه بتصديه لمحاولتين من كونور برادلي وفان دايك، بعدها توغل ألفي دوغاتي داخل منطقة جزاء ليفربول وسدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة .66

وبعدها بخمس دقائق استغل لويس دياز ارتباك دفاعي واضح لفريق لوتون تاون، ليراوغ ويسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس كامنسكي مسجلا الهدف الثالث لليفربول.

لم يكتف ليفربول بذلك بل تصدى كامنسكي حارس مرمى لوتون تاون لمحاولتين من لويس دياز وهارفي إيليوت بينما سدد جاكبو كرة فوق العارضة بعد تمريرة من زميله الياباني واتارو إندو في الدقيقة .81

وحاول لوتون تاون تقليص الفارق بتسديدة لأندروس تاونسند الذي شارك بديلا في الشوط الثاني ولكنها مرت فوق العارضة، بينما سدد روس باركلي كرة قوية في أحضان كيلهير حارس مرمى ليفربول في الدقيقة 84 بخلاف محاولة أخرى من باركلي مرت فوق العارضة في الدقيقة .88

ومن خطأ دفاعي آخر، مرر اللاعب الشاب جايدن دانز كرة إلى هارفي إيليوت ليسدد بقوة في المقص الأيمن ليسجل رابع أهداف ليفربول ويزين انتصار فريقه العريض في مباراة امتد شوطها الثاني لثماني دقائق كوقت بدل ضائع.

(د ب أ)