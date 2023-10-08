ليفربول يتعادل مع برايتون ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

لندن: واصل ليفربول نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه برايتون، الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن تعادل ويستهام يونايتد مع ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / 2، ووولفرهامبتون مع ضيفه أستون فيلا 1 / 1.

وبادر برايتون بالتسجيل عن طريق سيمون أدينجرا في الدقيقة 20، لكن النجم الدولي المصري محمد صلاح، أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 40.

وعاد صلاح لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وأدرك برايتون التعادل بواسطة لويس دينك في الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبذلك، رفع ليفربول، الذي خسر 1 / 2 أمام توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين رفع برايتون، الذي تعافى من خسارته الثقيلة 1 / 6 أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

(د ب أ)