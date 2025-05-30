ليفربول يتعاقد مع المدافع الهولندي فريمبونغ

لندن: أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، الجمعة، إبرام أولى صفقاته الصيفية لعام 2025، بالتعاقد مع الدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ، الظهير الأيمن لباير ليفركوزن الألماني بعقد طويل الأمد.

وقال بطل الدوري الإنكليزي عبر موقعه الإلكتروني: “توصل نادي ليفربول إلى اتفاق مع باير ليفركوزن بشأن التعاقد مع جيريمي فريمبونغ”.

وأضاف: “وقع الدولي الهولندي عقدا طويل الأمد مع الريدز في مركز تدريب ’أكسا’ يوم الجمعة بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح”، دون حديث عن مدته ولا قيمته.

وتأتي خطوة الريدز للتعاقد مع فريمبونغ، لتعويض رحيل ظهيره الأيمن الدولي ترينت ألكسندر-أرنولد عن أنفيلد لينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

وبدأت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، في مانشستر سيتي قبل الانضمام إلى سيلتك الاسكتلندي عام 2019، ثم الانتقال إلى ليفركوزن في يناير/ كانون الثاني 2021.

وقضى فريمبونغ 4 مواسم ونصف مع ليفركوزن، وشارك في 190 مباراة وسجل 30 هدفا وقدم 44 تمريرة حاسمة، وكان ضمن الفريق الفائز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2023-2024.

على المستوى الدولي، شارك للمرة الأولى مع المنتخب الهولندي الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولديه 12 مباراة دولية وهدف واحد لبلاده، وسيصبح رابع لاعبي “الطواحين” بصفوف ليفربول بعد فيرجيل فان ديك وكودي غاكبو وريان غرافينبيرخ.

ويسعى ليفربول إلى إبرام صفقة أخرى من صفوف ليفركوزن بالتعاقد مع النجم الشاب فلوريان فيرتز، كما يضع النادي على راداره المجري ميلوش كيركيز، الظهير الأيسر لفريق بورنموث.

(الأناضول)