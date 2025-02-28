ليفربول يتكبد خسائر مالية كبيرة في الموسم الماضي

لندن: أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تسجيل خسائر قدرها 57 مليون جنيه إسترليني (71.81 مليون دولار) قبل خصم الضرائب خلال الموسم الماضي بسبب زيادة في الرواتب والمصروفات العامة مما محا ارتفاعا في الإيرادات.

وذكر ليفربول في أحدث تقاريره المالية عن السنة المنتهية في 31 مايو/ أيار 2024 أن التكاليف الإدارية للنادي ارتفعت 38 مليونا لتسجل 600 مليون جنيه إسترليني (755.88 مليون دولار) وعزا هذه الزيادة أساسا إلى الأجور والمصروفات العامة في النادي.

وبينما ارتفعت الإيرادات الإجمالية لليفربول بواقع 20 مليون جنيه إسترليني لتبلغ 614 مليونا (773.52 مليون دولار) تراجعت إيراداته الإعلامية 38 مليونا إلى 204 ملايين جنيه إسترليني (257 مليون دولار) في ظل غياب الفريق في تلك الفترة عن دوري أبطال أوروبا والمشاركة بدلا منه في الدوري الأوروبي.

وزادت عائدات النادي في أيام المباريات 22 مليونا إلى 102 مليون جنيه إسترليني (128.50 مليون دولار)، بينما ارتفعت العائدات التجارية 36 مليونا إلى 308 ملايين جنيه إسترليني (388.02 مليون دولار).

وقالت جيني بيتشام المديرة المالية للنادي في بيان: “لا يزال تشغيل ناد مستدام ماليا هو أولويتنا، ومن الضروري زيادة مصادر الدخل عاما بعد آخر من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الزيادة المستمرة في التكاليف”.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق 13 نقطة، وتأهل إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا، وسيواجه نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة يوم 16 مارس/ آذار.