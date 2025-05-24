ليفربول يتواصل مع ليفركوزن بشأن ضم فلوريان فيرتز

لندن: ذكر تقرير إعلامي أن سعي فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم للتعاقد مع فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني، شهد تقدما كبيرا بعدما قام النادي الإنكليزي بالتواصل مع النادي الألماني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفربول كان مهتما لبعض الوقت بضم فيرتز (22 عاما) وكان من المتوقع أن يشعل رحيله المرتقب عن ليفركوزن، بطل الدوري الألماني السابق، سباقا محموما للتعاقد معه.

وتردد أن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ لديهما اهتمام بضم واحدا من أبرز المواهب الألماني، ولكن تقارير ذكرت أن مانشستر سيتي تراجع عن اهتمامه بسبب التكلفة الكبيرة للصفقة، في حين أن ليفركوزن لم يبد رغبة أبدى تردده في بيع اللاعب لأحد منافسيه المحليين.

ويبدو أن ليفربول أصبح الآن في صدارة السباق للتعاقد مع المهاجم الذي تقدر قيمته بـ125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار)، بعد أن بدأ محادثاته مع النادي الألماني.

ومما لا شك فيه أن ذلك تعزز بفضل كون ليفربول تواصل بالفعل مع ليفركوزن بشأن التعاقد مع جيريمي فريمبونغ، حيث قام بتفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 30 مليون جنيه إسترليني للاعب الذي يستطيع اللعب كظهير أيمن وأيسر وفي وسط الملعب، وأجرى له الفحص الطبي الأسبوع الماضي.

(د ب أ)