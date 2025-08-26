ليفربول يخطف فوزا مثيرا في الوقت القاتل أمام نيوكاسل

إسطنبول: خطف فريق ليفربول فوزا مثيرا في الوقت القاتل أمام مضيفه نيوكاسل بثلاثية لهدفين، الاثنين، على ملعب “سانت جيمس بارك”، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.

الفوز هو الثاني تواليا لليفربول، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة مناصفة مع أرسنال وتوتنهام، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة من تعادل مع أستون فيلا.

واتسمت المباراة بالتوتر الشديد في ظل الشحن المعنوي بين الناديين على وقع مفاوضات ليفربول لضم السويدي ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل، الذي غاب للمرة الثانية عن مباريات فريقه.

“الماكبايس” كان الفريق الأفضل استحواذا وسيطرة على مجريات اللعب، لكن ليفربول تمكن من خطف هدف التقدم في الدقيقة 35 بتسديدة رائعة من الهولندي ريان غرافنبيرخ من خارج منطقة الجزاء.

واضطر نيوكاسل لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أنتوني جوردون في الدقيقة 3+45، بعد تدخله العنيف على المدافع الهولندي فان دايك، قائد ليفربول، لينتهي الشوط الأول بتقدم “الريدز”.

وفي الشوط الثاني، ومع الدقيقة الأولى أضاف ليفربول الشوط الثاني الهدف الثاني بتسديدة من الفرنسي هوغو إيكيتيكي، وقلص نيوكاسل الفارق بالهدف الأول عبر البرازيلي برونو غيماريش في الدقيقة 57، برأسية.

وبلغت المباراة قمة الإثارة مع إدراك نيوكاسل لنتيجة التعادل في الدقيقة 88، عبر الدنماركي ويليام أوسولا. لكن البديل الشاب ريو نوغوموه صاحب 16 عاما سجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 10+90 بتسدية رائعة بعد تمريرة من المصري محمد صلاح.

