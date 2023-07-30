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ليفربول يدخل على خط مبابي ويقدم عرضا لباريس سان جيرمان

منذ ساعة واحدة

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ليفربول: كشفت تقارير صحافية إنكليزية، أن نادي ليفربول يسعى إلى ضم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان بعقد إعارة.

وكتبت صحيفة “ميرور” الإنكليزية في عددها الصادر في العطلة الأسبوعية، أن ليفربول يجري محادثات مع سان جيرمان بهذا الخصوص منذ عام 2018، مشيرة إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عقد إعارة لمدة عام لضم مبابي (24 عاما) إلى صفوفه.

تجدر الإشارة إلى أن عقد مبابي مع سان جيرمان مستمر حتى نهاية الموسم المقبل. وكان مبابي أعلن أنه لا يعتزم تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وبعد هذا الإعلان ثارت العديد من التكهنات حول مستقبل نجم المنتخب الفرنسي.

ويُعتقد أن مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى النادي الملكي الإسباني في صيف 2024، ما يعني أنه لا يمكنه أن يلعب لناد آخر إلا لمدة عام واحد فقط.

وترددت أنباء مؤخرا أن نادي الهلال السعودي عرض 300 مليون يورو للاستعانة بخدمات مبابي، لكن يُعتقد أن مبابي رفض الانتقال إلى النادي السعودي.

(د ب أ)

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