ليفربول يرفض عرضا قيمته 150 مليون إسترليني من الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

لندن: رفض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضم النجم المصري محمد صلاح.

ويحظى النجم المصري الدولي باهتمام من جانب النادي السعودي منذ فترة، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أنه جرى تقديم عرض شفهي اليوم الجمعة.

لكن ليفربول رفض العرض واعتبر الأمر محسوما بتأكيد أنه لا يعتزم بيع اللاعب.

وكان العرض يتمثل في دفع 100 مليون جنيه إسترليني في البداية وإضافات اخرى بقيمة 50 مليون إسترليني.

ورغم أن العرض يبدو مغريا للاعب البالغ من العمر 31 عاما، أظهر ليفربول إصرارا على التصدي لأي محاولة لاستقطاب اللاعب الذي سجل 138 هدفا خلال 221 مباراة مع الفريق على مدار ستة مواسم شهدت تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

وحتى لو كان لدى ليفربول استعداد لدراسة بيع محمد صلاح، وهو ما أكدت مصادر أنه احتمال ليس مطروحا على الإطلاق، لن تكون الفرصة متاحة أمام النادي لإيجاد البديل، خاصة في ظل الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها اللاعب.

ولدى سؤاله عن احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، قال يورجن كلوب المدير الفني للفريق: “موقفنا لا يزال كما هو بالتأكيد. لا شك في ذلك. لا يمكننا فعل هذا (بيع صلاح). هذا هو الوضع. ولا يمكن قول شيء آخر.”

(د ب أ)