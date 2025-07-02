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ليفربول يرفض عرضا من بايرن ميونخ لضم دياز

منذ 26 دقيقة

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شتوتغارت-ألمانيا: ذكر تقرير إعلامي أن فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم رفض عرضا رسميا من بايرن ميونخ لضم لويس دياز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن دياز رسخ نفسه كونه لاعبا رئيسيا في فريق ليفربول، الذي توج بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، كما أن النادي لا توجد لديه النية لبيعه.

ويمتد عقد دياز مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2027، وتبلغ قيمته التسويقية تقريبا 70 مليون يورو (82.3 مليون دولار).

ووفقا للتقرير، رفض ليفربول أيضا عرضا مشابها من برشلونة مطلع هذا الصيف.

ويبحث بايرن عن لاعب في خط الهجوم بعد رحيل ليروي ساني وبعد الفشل في التعاقد مع فلوريان فيرتز، الذي انتقل لفريق ليفربول.

(د ب أ)

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