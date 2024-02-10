ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بالفوز 3-1 على بيرنلي المتعثر

ليفربول (إنجلترا): استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه بيرنلي اليوم السبت بعد مواجهة شرسة مع الفريق الزائر الشجاع قبل حصوله على النقاط الثلاث.

وبدأ بيرنلي المباراة بشكل رائع لكن ليفربول تقدم في الدقيقة 31 بضربة رأس من ديوجو جوتا بعد ركلة ركنية، قبل أن يتعادل الفريق الزائر قرب الاستراحة بضربة رأس من دارا أوشيه.

وكان ليفربول أفضل كثيرا في الشوط الثاني، وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل لويس دياز من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من هارفي إليوت. وضمن داروين نونيز الفوز في الدقيقة 70 بضربة رأس أخرى.

ويملك ليفربول 54 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة. وظل بيرنلي في المركز 19 برصيد 13 نقطة.