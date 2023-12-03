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ليفربول يسجل هدفين متأخرين في فوزه المثير 4-3 على فولهام

3 - ديسمبر - 2023

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فولهام- إنكلترا: سجل ليفربول هدفين متأخرين بفارق دقيقة واحدة بينهما هدف الفوز عبر ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 88 في فوزه المثير 4-3 على ضيفه فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل واتارو إندو هدف التعادل 3-3 في الدقيقة 87 بينما أحرز أليكسيس ماك أليستر هدفه الأول وكذلك سجل بيرند لينو حارس فولهام في مرماه بالخطأ بعد ركلة حرة رائعة من ألكسندر-أرنولد ليتقدم فريق المدرب يورغن كلوب للمركز الثاني في الترتيب برصيد 31 نقطة.

ويتأخر ليفربول بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 29 نقطة لكنه سيلعب في وقت لاحق اليوم. فولهام في المركز 14.

وأحرز هاري ويلسون وكيني تيتي وبوبي ديكوردوفا-ريد أهداف فولهام الذي عوض تأخره بهدف مرتين.

وحافظ ليفربول على سجله بدون هزائم في أنفيلد في الدوري الممتاز منذ أكتوبر تشرين الأول 2022.

(رويترز)


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