ليفربول يسحق توتنهام ويضرب موعدا مع نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة

ليفربول (إنكلترا): حجز ليفربول حامل اللقب مقعده في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بعدما سحق توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-0 في أنفيلد في إياب الدور قبل النهائي اليوم الخميس ليعوض خسارته ذهابا 1-صفر.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 34 عندما أطلق كودي خاكبو تسديدة بالقدم اليمنى في الشباك بعد تمريرة عرضية من محمد صلاح.

وهز صلاح الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد أن قام أنطونين كينسكي حارس توتنهام أنطونين بعرقلة داروين نونيز، ثم أضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث واختتم فيرجيل فان ديك التسجيل بضربة رأس.

وكان نيوكاسل يونايتد قد تغلب على أرسنال 2-صفر في لقاء الإياب أمس الأربعاء، مكررا فوزه ذهابا بنفس النتيجة ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية في ثلاث سنوات. ويقام النهائي في 16 مارس/ آذار المقبل.

وستكون المباراة النهائية الأولى في كرة القدم الإنكليزية للمدرب الهولندي أرني سلوت الذي تولى المسؤولية خلفا ليورغن كلوب قبل انطلاق الموسم. وبهذا يبقي ليفربول، الفائز بكأس الرابطة عشر مرات، على آماله في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم.

(رويترز)