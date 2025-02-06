رياضة | كرة قدم عالمية

ليفربول يسحق توتنهام ويضرب موعدا مع نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة

6 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

ليفربول (إنكلترا): حجز ليفربول حامل اللقب مقعده في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بعدما سحق توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-0 في أنفيلد في إياب الدور قبل النهائي اليوم الخميس ليعوض خسارته ذهابا 1-صفر.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 34 عندما أطلق كودي خاكبو تسديدة بالقدم اليمنى في الشباك بعد تمريرة عرضية من محمد صلاح.

وهز صلاح الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد أن قام أنطونين كينسكي حارس توتنهام أنطونين بعرقلة داروين نونيز، ثم أضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث واختتم فيرجيل فان ديك التسجيل بضربة رأس.

وكان نيوكاسل يونايتد قد تغلب على أرسنال 2-صفر في لقاء الإياب أمس الأربعاء، مكررا فوزه ذهابا بنفس النتيجة ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية في ثلاث سنوات. ويقام النهائي في 16 مارس/ آذار المقبل.

وستكون المباراة النهائية الأولى في كرة القدم الإنكليزية للمدرب الهولندي أرني سلوت الذي تولى المسؤولية خلفا ليورغن كلوب قبل انطلاق الموسم. وبهذا يبقي ليفربول، الفائز بكأس الرابطة عشر مرات، على آماله في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن بعد خسارة لقب الدرع الخيرية
10 - أغسطس - 2025
ركلات الترجيح تقود كريستال بالاس للتتويج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول
10 - أغسطس - 2025
ليفربول يوجه إنذارا للمنافسين بإنفاق قياسي في فترة الانتقالات الصيفية
9 - أغسطس - 2025
5 نقاط ترسم ملامح الموسم الجديد للدوري الإنكليزي
8 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية