ليفربول يسحق وستهام بخماسية ويتأهل لقبل نهائي كأس الرابطة

ليفربول (إنكلترا): ألحق فريق ليفربول هزيمة ثقيلة بضيفه وستهام يونايتد بنتيجة 5/1 مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، ليكمل عقد المتأهلين لقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم.

واكتفى ليفربول بهدف وحيد في الشوط الأول سجله لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي بعد مرور 28 دقيقة.

وفي الشوط الثاني انهار الفريق الضيف واستقبل مرماه 4 أهداف أخرى، حيث سجل كورتيس جونز وكودي جاكبو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و.71

ومنح جارود بوين الأمل لفريق وستهام بتقليص الفارق بهدف في الدقيقة 77.

لكن ليفربول عاقب ضيفه بتسجيل الهدف الرابع عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 82وأضاف جونز الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 84.

وكانت أندية تشيلسي وفولهام وميدلزبره تأهلت لقبل نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، وأسفرت القرعة التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح الخميس عن وقوع ليفربول في مواجهة فولهام، بينما يلعب تشيلسي ضد ميدلزبره.

فرض ليفربول سيطرته تماما على المباراة منذ الدقائق الأولى، حيث كان لاعب الوسط هارفي إليوت شعلة نشاط وهدد مرمى الضيوف بأكثر من تسديدة في أول ربع ساعة.

وتكفل الياباني واتارو إيندو بأداء المهام الدفاعية في خط وسط ليفربول بينما انطلق إليوت وسوبوسلاي للأمام لدعم الثلاثي الهجومي داروين نونيز وجاكبو وجونز.

وافتقد نونيز التركيز في اللمسة الأخيرة أمام المرمى بينما حاول سوبوسلاي بتسديدة مرت بعيدا عن القائم في الدقيقة 22.

وبعد ست دقائق سدد سوبوسلاي كرة قوية من مسافة بعيدة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وفي الدقيقة 45، مرر إليوت كرة عرضية إلى زميله جاكبو قابلها المهاجم الهولندي برأسية خارج المرمى ليضيع فرصة الهدف الثاني بغرابة شديدة.

ولم يتعرض كيلهير حارس مرمى ليفربول لاختبارات مؤثرة في فترات طويلة وأدى رباعي الدفاع فيرجيل فان دايك وكوانساه وتسيميكاس وجو جوميز المباراة بأعصاب هادئة.

ولم يستفد دافيد مويس مدرب وستهام من المحاور الهجومية محمد قدوس وبابلو فورنالس وسعيد بن رحمة، ولم يتحسن الحال في الشوط الثاني بمشاركة لوكاس باكيتا وداني إنجز وجيمس وارد بروس من على مقاعد البدلاء.

بل واصل ليفربول المد الهجومي نحو مرمى الضيوف، وأضاف جونز هدفا ثانيا بعد اختراق منطقة الجزاء وتسديد الكرة بين قدمي أريولا.

ولم يتوقع نونيز تسديدة طائشة من ألكسندر أرنولد الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، إلا أن جاكبو عوض الفرصة الضائعة بتسجيل هدف ثالث لليفربول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ووسط سيطرة تامة لأصحاب الأرض منح بوين نجم وستهام الأمل لمدربه مويس بتسجيل الهدف الأول ليقلص الفارق.

لكن يورجن كلوب مدرب ليفربول ولاعبيه لم يمنحوا الفرصة لمنافسهم في العودة بل قضوا على آماله تماما بهدف رابع سجله صلاح نجم منتخب مصر ليكافئ مدربه على إشراكه بديلا في الشوط الثاني مكان سوبوسلاي.

ووسط تفكك صفوف وستهام يونايتد استقبل الفريق بعد أقل من دقيقتين هدفا خامسا سجله جونز بعد مجهود فردي رائع.

وشارك لويس دياز مكان جاكبو في الدقيقة 78 لكن المهاجم الكولومبي لم ينجح في ترك بصمة أو المشاركة في مهرجان الأهداف رغم امتداد اللقاء لخمس دقائق وقت بدل ضائع.

(د ب أ)