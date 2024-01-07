 ليفربول يسقط أرسنال على ملعبه بثنائية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنكليزي

لندن: بلغ ليفربول الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم (دور الـ32) وذلك عقب فوزه على مضيفه أرسنال 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث.

وسجل جاكوب كيويور مدافع أرسنال هدف ليفربول الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، قبل أن يضيف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت مباريات الدور ذاته، والتي أقيمت اليوم الأحد، فوز مانشستر سيتي على هدرسفيلد تاون 5 / صفر وفوز ويست بروميتش على ألدرشوت تاون 4 1/ وريكسهام على شروزبري 1 / صفر.

على الجانب الأخر، سيتم إعادة مباراة ويستهام وبريستول سيتي وفقا للوائح البطولة بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 1/، فيما سيحدث ذلك أيضا مع مباراة بولتون ولوتون تاون التي انتهت بالتعادل السلبي، ومباراة نوتنغهام فورست وبلاكبول (انتهت بالتعادل 2 / 2 ).

(د ب أ)





