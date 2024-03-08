ليفربول يصطدم بمانشستر سيتي في قمة مصيرية بالدوري الإنكليزي

لندن: يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ليفربول مساء الأحد في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة مصيرية بسباق المنافسة على اللقب في هذا الموسم.

يذهب جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولاعبوه إلى ملعب “أنفيلد” وعينهم على استعادة الصدارة، حيث يحتل حامل لقب الموسم الماضي المركز الثاني برصيد 62 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب الصدارة.

وكان لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل 1/1 في ملعب الاتحاد، وشهد مشادة حامية في نهايته بين جوارديولا وداروين نونيز مهاجم ليفربول الذي يمر بانتعاشة فنية كبيرة في الفترة الحالية بتسجيله 8 أهداف مع ثلاثة تمريرات حاسمة في آخر 10 مباريات.

كما يمر فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري بحالة فنية قوية، حيث توج الفريق بلقب كأس الرابطة وتجاوز ساوثهامبتون في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الشباب.

إلا أن كلوب استعاد تدريجيا ركائزه الأساسية ليحقق الفريق فوزا صعبا بهدف قاتل أمام مضيفه نوتنجهام فورست في الجولة الماضية من الدوري، كما يدخل مواجهة مانشستر سيتي بمعنويات مرتفعة بعد فوز كاسح على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 5/1 أمس الخميس في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

(د ب أ)