ليفربول يصعد لقبل نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بثنائية في ساوثهامبتون

لندن: واصل ليفربول حملته الناجحة في الدفاع عن لقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم، الذي توّج به في الموسم الماضي، بعدما صعد إلى الدوري قبل النهائي.

واقتنص ليفربول انتصارا صعبا 2 / 1 على مضيفه ساوثهامبتون اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

وبادر الأوروغواياني داروين نونيز بتسجيل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 24، وأضاف هارفي إليوت الهدف الثاني في الدقيقة 32، فيما تكفل كاميرون آرتشر بإحراز هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 59.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني لليفربول على ساوثهامبتون خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، بعدما سبق له الفوز بنتيجة 3 / 2 على الفريق الملقب بـ(القديسين) على ملعب (سينت ماري)، الذي استضاف لقاء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في الثامن من مارس/ آذار المقبل في الدوري الإنكليزي أيضا.

(د ب أ)