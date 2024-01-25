 ليفربول يضرب موعدا مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

إسطنبول: بلغ ليفربول نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه فولهام بهدف لمثله، الأربعاء، على ملعب “كرافن كوتيج”، في إياب نصف نهائي المسابقة.

واستفاد “الريدز” من سابق فوزه بنتيجة مباراة الذهاب على ملعبه “أنفيلد” قبل 12 يوما بهدفين لهدف، ليتفوق بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم المهاجم الكولومبي لويس دياز بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 11، وأدرك المدافع الفرنسي عيسى ديوب التعادل لفولهام في الدقيقة 77.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية يوم 25 فبراير/ شباط المقبل ، مع تشيلسي الذي تأهل هو الآخر لهذا الدور بتغلبه على ميدلسبروه بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ليفربول يتقدم مباشرة، هدف أول مهم جدًا هدف أول عن طريق لويس دياز ليفربول 1-0 فولهام

ليفربول 3-1 فولهام (في المجموع)

pic.twitter.com/gPr4PdyIBH — عمرو (@bt3) January 24, 2024

هدف فولهام التعادل في مرمى ليفربول عن طريق ديوب⚪️⚫️✅pic.twitter.com/VdRc4o3cXn — EPL World (@EPLworld) January 24, 2024

(الأناضول)