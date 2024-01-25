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 ليفربول يضرب موعدا مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: بلغ ليفربول نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه فولهام بهدف لمثله، الأربعاء، على ملعب “كرافن كوتيج”، في إياب نصف نهائي المسابقة.

واستفاد “الريدز” من سابق فوزه بنتيجة مباراة الذهاب على ملعبه “أنفيلد” قبل 12 يوما بهدفين لهدف، ليتفوق بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم المهاجم الكولومبي لويس دياز بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 11، وأدرك المدافع الفرنسي عيسى ديوب التعادل لفولهام في الدقيقة 77.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية يوم 25 فبراير/ شباط المقبل ، مع تشيلسي الذي تأهل هو الآخر لهذا الدور بتغلبه على ميدلسبروه بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

(الأناضول)

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