ليفربول يعبر لايبزغ بهدف في عقر داره ويواصل انطلاقته المثالية بدوري أبطال أوروبا

لايبزج (ألمانيا): واصل ليفربول الإنكليزي انطلاقته المثالية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا بنتيجة 1 / صفر على مضيفه لايبزغ الألماني الأربعاء، في الجولة الثالثة بالمسابقة القارية.

وتقمص النجم الأوروغواياني داروين نونيز دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا، بتسجيله هدف الفريق الأحمر الوحيد في الدقيقة 27 من متابعة لتمريرة حاسمة للجناح الدولي المصري محمد صلاح.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على انتفاضته، بعدما حقق انتصاره الثامن على التوالي بجميع البطولات، ليحصل على دفعة معنوية مهمة قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه أرسنال يوم الأحد القادم ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يسعى فريق المدرب الهولندي آرني سلوت للاحتفاظ بقمة ترتيب البطولة.

ومنذ خسارته المباغتة صفر / 1 أمام ضيفه نوتنغهام فورست بالدوري الإنكليزي، منتصف الشهر الماضي، على ملعب آنفيلد، لم يعرف ليفربول سوى طعم الانتصارات في جميع البطولات.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بدوري الأبطال، إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مواطنه أستون فيلا المتصدر، المتساوي معه في الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد لايبزج بلا نقاط، في المركز الحادي والثلاثين، الثالث من القاع، بعدما خسر جميع مبارياته الثلاث في البطولة.

واستهل ليفربول مشواره خلال الموسم الحالي في المسابقة القارية، التي توج بها 6 مرات، بالفوز 3 / 1 على مضيفه ميلان الإيطالي، قبل أن يتغلب 2 / صفر على ضيفه بولونيا الإيطالي في الجولة الثانية.

من جانبه، افتتح لايبزج مشواره في دوري الأبطال بالخسارة 1 / 2 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يخسر 2 / 3 أمام يوفنتوس الإيطالي بالجولة الثانية.

وبدأت المباراة بمرحلة جس النبض، حيث تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة، قبل أن تأتي المبادرة الهجومية من لايبزج، عبر ضربة رأس من بنيامين سيسكو في الدقيقة السابعة، أمسكها كاومين كيليهر، حارس مرمى ليفربول.

وواصل لايبزج نشاطه الهجومي، وأضاع أمادو هايدارا فرصة افتتاح التسجيل للفريق الألماني في الدقيقة 13، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، على يسار كيليهر، الذي تصدى للكرة بنجاح.

وأهدر سيسكو فرصة محققة للايبزج في الدقيقة 17، حيث حاول استغلال خروج خاطئ من كيليهر، ليسدد من جهة اليسار على حدود المنطقة، غير أن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

واستشعر لاعبو ليفربول الحرج، وسرعوا هجماتهم، حيث شهدت الدقيقة 19 أول فرصة للتسجيل من جانبه عن طريق صلاح، الذي سدد من يمين المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأحرز لويس أوبيندا هدفا للايبزج في الدقيقة 26، لكن سرعان ما ألغاه حكم اللقاء بناء على إشارة من مساعده لوقوع اللاعب البلجيكي في مصيدة التسلل.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى افتتح نونيز التسجيل لليفربول، حيث تلقى صلاح تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، ليسدد ضربة رأس، لتتهيأ الكرة أمام المهاجم الأوروغواياني غير المراقب، الذي وضع الكرة داخل الشباك الخالية بعدما مرت من أمام المجري بيتر جولاتشي، حارس مرمى لايبزج.

وفرض ليفربول سيطرته المطلقة عقب الهدف، حيث مرر جاكبو كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 32، إلى نونيز، الذي سدد ضربة رأس، أبعدها جولاتشي بصعوبة بالغة لركنية لم تستغل.

وسدد ترينت أليكسندر أرنولد تصويبة من خارج المنطقة في الدقيقة 35، لكن الكرة ارتدت من الدفاع لتذهب إلى ركنية، أثمرت عن عرضية من كوستاس تسيميكاس، قابلها فيرجل فان دايك بضربة رأس، أبعدها حارس لايبزج بصعوبة بالغة لركنية لم تسفر عن شيء.

وسقط نونيز في منطقة جزاء لايبزج، إثر كرة مشتركة مع ويلي أوربان في الدقيقة 38، ليطالب لاعبو ليفربول بركلة جزاء، لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب.

وعاد هايدارا لتهديد مرمى ليفربول بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 42، كان لها كيليهر بالمرصاد، ليرد ليفربول بهجمة منظمة في الدقيقة التالية، أرسل من خلالها دومينيك سوبوسلاي تمريرة بينية إلى جاكبو، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 1 / صفر.

جاءت بداية الشوط الثاني حذرة من الفريقين، قبل أن يهدر جاكبو فرصة مؤكدة لتعزيز تقدم ليفربول في الدقيقة 49، بعدما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الطرف الأيمن، مرت من الدفاع بغرابة شديدة لتصل إلى الاعب الهولندي، الذي سدد برعونة ليضع الكرة في قدم جولاتشي.

وهدد صلاح مرمى لايبزج بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 58، علت العارضة بقليل، قبل أن يخرج الجناح المصري من أرض الملعب في الدقيقة 62، لينزل بدلا منه زميله الكولومبي لويس دياز.

ووقفت العارضة حائلا دون تسجيل ليفربول هدفا ثانيا في الدقيقة 69، بعدما تصدت لتسديدة رائعة من خارج المنطقة بواسطة أليكسيس ماك أليستر.

وأسرع لايبزج من هجماته في محاولة لإدراك التعادل، وسدد سيسكو من داخل المنطقة في الدقيقة 71، لكن كيليهر أبعد الكرة باقتدار، قبل أن يواصل حارس ليفربول تألقه ويتصدى لتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة التالية عن طريق تشافي سيمونز اصطدمت بالمدافعين، محولا الكرة لركنية لم تثمر عن أي جديد.

وأحرز أوبيندا هدفا للايبزج في الدقيقة 83، غير أنه تم إلغاؤه بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، بينما سدد جاكبو من على حدود المنطقة في الدقيقة 88، لكن جولاتشي أبعد الكرة ببراعة فائقة لركنية.

وواصل لايبزج محاولاته من أجل خطف هدف التعادل على الأقل ولكن دون جدوى، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز ليفربول 1 / صفر على الفريق الألماني.

(د ب أ)