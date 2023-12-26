ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي واليونايتد يعود من بعيد ويصحح أوضاعه

لندن: انفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه بيرنلي 2 /صفر الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة.

ونجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3 2/ ليحقق فوزه الأول بعد غياب طويل.

وقلب نوتينغهام فورست تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد إلى فوز مثير 3 1/ . وفي باقي المباريات فاز لوتون تاون على مضيفه شيفيلد يونايتد 3 2/ وبورنموث على ضيفه فولهام 3 /صفر.

وعلى ملعب تيرف مور، حسم ليفربول فوزه على مضيفه بيرنلي بهدفي مهاجم أوروجواي داروين نونيز في الدقيقة السادسة، والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وألغي الحكم هدفين للفريق الضيف سجلهما كودي جاكبو وهارفي إليوت.

ورفع الفوز رصيد ليفربول في الصدارة إلى 42 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أرسنال الذي يواجه ويستهام يونايتد غدا الخميس. وتجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وبعد مضي ست دقائق فقط من البداية، سجل نونيز هدف السبق لليفربول عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليسرى لمرمى بيرنلي.

وألغى الحكم هدفا لليفربول بداعي وجود خطأ على نونيز قبل أن يسجل جاكبو الهدف.

وضاعت فرصة محققة لليفربول في الدقيقة 34 عندما تصدت العارضة لتسديدة صاروخية لقائد منتخب مصر محمد صلاح.

وفي الدقيقة 55 ألغى الحكم هدفا ثانيا لليفربول سجله إليوت، وذلك بداعي تسلل صلاح.

وكاد صلاح يسجل ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 58 بعدما انفرد بمرمى بيرنلي، لكن الحارس جيمس ترافورد كان أسرع منه ونجح في الإمساك بالكرة.

وقبل دقيقتين من النهاية، كان لويس دياز قريبا من تسجيل هدف تأكيد الفوز لليفربول بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكن الحارس ترافورد تصدى لها.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة، سجل جوتا الهدف الثاني لليفربول بعدما تبادل التمرير مع دياز، قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر من بين قدمي حارس بيرنلي وتسكن الشباك.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تواصلت معاناة نيوكاسل بعد خسارته للمباراة الثالثة على التوالي على مستوى كافة المسابقات في الوقت الذي سجل فيه نوتينجهام انتصاره الأول بعد سبع هزائم متتالية في الدوري، حيث يعود أخر فوز له إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حين فاز على أستون فيلا 2 /صفر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المهاجم السويدي أليكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 25 من ضربة جزاء ، ثم رد المهاجم النيوزيلندي كريس وود بهدف التعادل لنوتينجهام في الدقيقة .45

وفي الشوط الثاني تقمص كريس وود دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لنوتينجهام في الدقيقتين 53 و60.

ورفع نوتينجهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب أولد ترافورد استعاد مانشستر نغمة الانتصارات بعد أربع مباريات لم يذق خلالها طعم النصر على مستوى كافة المسابقات.

وتقدم أستون فيلا بهدفين عن طريق الاسكتلندي جون ماكجين والبلجيكي لياندير ديندونكير في الدقيقتين 21 و25.

وألغى الحكم هدفا سجله أليخاندرو جارناتشو لمانشستر في الدقيقة 48 ، لكن النجم الأرجنتيني الشاب عاد وسجل هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 59 و71 وتكفل الدنماركي راسموس هويلوند بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82.

ورفع الفوز رصيد مانشستر إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز السادس وتوقف رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب برامول لين، حسم لوتون تاون فوزه على شيفيلد يونايتد بهدفين عكسيين في الشوط الثاني ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم لوتون تاون بهدف عن طريق ألفي دوتي في الدقيقة 17 لكن شيفيلد رد بهدفين حملا توقيع أوليفر مكبورني وأنيل أحمدودزيتش في الدقيقتين 61 و69.

وأدرك لوتون تاون التعادل بهدف عكسي سجله جاك روبنسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 وبعدها بأربع دقائق سجل أنيس بن سليمان هدفا آخر بالخطأ في مرماه، ليهدي به الفوز للفريق الضيف.

ورفع الفوز رصيد لوتون تاون إلى 15 نقطة في المركز الثالث من القاع وظل شيفيلد في المركز الأخير بتسع نقاط.

وعلى ملعب فيتاليتي، فاز بورنموث على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم جاستن كلويفرت بهدف لبورنموث في الدقيقة 44 ثم أضاف دومينيك سولانكي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وتكفل لويس سينيستيرا بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

ورفع الفوز رصيد بورنموث إلى 25 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

(د ب أ)