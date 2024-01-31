ليفربول يعزز تصدره للدوري الإنكليزي برباعية في شباك تشيلسي

لندن: عزز فريق ليفربول تربعه على قمة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه تشيلسي بنتيجة 4/1 مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

سجل أهداف ليفربول ديوجو جوتا وكونور برادلي ودومينيك سوبوسلاي ولويس دياز في الدقائق 23 و39 و65 و79 ، بينما سجل كريستوفر نكونكو لتشيلسي في الدقيقة 71.

وواصل ليفربول انطلاقته القوية محققا انتصاره الرابع على التوالي رافعا رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة خلفه مانشستر سيتي برصيد 46 نقطة ولكن له مباراة مؤجلة، وأرسنال المتساوي مع السيتي في نفس عدد النقاط.

أما تشيلسي فتكبد خسارته التاسعة في الدوري ليكسر سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية ويتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.

سارت المباراة في الشوط الأول باتجاه واحد فقط نحو جورجي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي الذي تعرض لستة اختبارات في أول 20 دقيقة أمام داروين نونيز وجوتا وأليكسيس ماك أليستر.

وكان أخطر هذه المحاولات تسديدة من الأوروجوياني نونيز أبعدها حارس تشيلسي بمساعدة القائمة في الدقيقة 18.

وترجم ليفربول تفوقه بهدف أول سجله جوتا الذي توغل داخل منطقة الجزاء بعدما مر من الثنائي الدفاعي تياجو سيلفا وبينوا بادياشيلي قبل أن يسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 31 تصدى حارس مرمى تشيلسي لتسديدة قوية من كورتيس جونز لترتد إلى نونيز ليكملها بمقصية فوق العارضة.

في المقابل لم يكن لتشيلسي أي محاولات مؤثرة بل اختراقات يائسة من كونور جالاجر وبين شيلويل الذي حصل على إنذار في الدقيقة 35 لمحاولة التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.

وفي هجمة مرتدة سريعة مرر دياز الكرة إلى لاعب الوسط الواعد برادلي الذي دخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى ليسجل الهدف الثاني.

وأضاع نونيز فرصة لقتل المباراة تماما بتسديد ركلة جزاء في القائم بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدها سدد إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي كرة سهلة في أحضان البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

مع بداية الشوط الثاني أجرى ماوريسيو بوتشتينو مدرب تشيلسي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإشراك مالو جوستو وميخايلو مودريك وكريستوفر نكونكو مكان شيلويل وكالاجر ونوني مادويكي في محاولة إنقاذ الموقف.

وبعد مرور ست دقائق كاد بوتشتينو يحصل على مكافأة فورية من البدلاء حيث مرر مالو جوستو كرة عرضية إلى مودريك لكن اللاعب الأوكراني قابلها بتسديدة مباشرة فوق العارضة لتضيع فرصة مؤكدة على الضيوف لتقليص الفارق.

ورد ليفربول بتسديدة سهلة من دياز في أحضان بيتروفيتش الذي تصدى لمحاولة أخرى خطيرة من نونيز، قبل أن يرسل برادلي كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها لاعب الوسط سوبوسلاي برأسه في الشباك مسجلا الهدف الرابع.

واطمأن يورجن كلوب مدرب ليفربول للنتيجة وبدأ في إراحة لاعبيه بأربعة تبديلات دفعة واحدة حيث أشرك ألكسندر أرنولد وهارفي إيليوت وكودي جاكبو وأندرو روبرتسون مكان جو جوميز وسوبوسلاي وجوتا وبرادلي.

إلا أن تشيلسي نجح في تقليص الفارق بهدف سجله نكونكو بعد مجهود رائع من زميله كارني تشوكوميكا الذي شارك بديلا في الشوط الثاني بعدها سدد مالو جوستو كرة أمسكها حارس مرمى ليفربول.

انتبه ليفربول للخطر واندفع مجددا نحو مرمى تشيلسي بأكثر من محاولة خطيرة حيث حرمت العارضة نونيز من تسجيل هدف رائع برأسه لترتد الكرة إلى إيليوت ليسدد بقوة ويتصدى بيتروفيتش ببراعة.

وفي الدقيقة 76 سدد جاكبو كرة بجوار القائم. بعدها بثلاث دقائق أضاف دياز الهدف الرابع بعد تمريرة من النشيط والمزعج نونيز.

واصل مدربا الفريقين الدفع بالبدلاء، حيث شارك بوبي كلارك مكان جونز في ليفربول بينما حل سيزاري كاسادي مكان كول بالمر في تشيلسي.

احتسب الحكم ست دقائق وقتا بدلا من الضائع كان الإيقاع خلالها هادئا باستثناء تسديدة من جاكبو أمسكها حارس تشيلسي قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية معلنا عن فوز كبير ومستحق لأصحاب الأرض.

(د ب أ)