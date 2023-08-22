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ليفربول يعلن إلغاء بطاقة حمراء نالها ماك أليستر في الفوز على بورنموث

منذ 49 دقيقة

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أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلغاء بطاقة حمراء نالها لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر خلال الفوز 3-1 على بورنموث بعد استئناف ناجح أمام الاتحاد الإنكليزي للعبة.
وتلقى ماك أليستر البطاقة الحمراء بسبب تدخل قوي على رايان كريستي في الدقيقة 58.
وبدا الطرد قاسيا حيث قال أندوني إيراولا مدرب بورنموث بعد المباراة إن “المخالفة لا تستحق على ما يبدو بطاقة حمراء”.
وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان “ألغت لجنة تأديبية مستقلة عقوبة إيقاف أليكسيس ماك أليستر لثلاث مباريات بعد مزاعم بوجود حالة طرد خاطئة”.
ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد أربع نقاط من مباراتين.
وسيحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.
(رويترز)

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