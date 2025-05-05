ليفربول يعلن رحيل لاعبه الدولي ألكسندر أرنولد نهاية الموسم

ليفربول: أعلن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الاثنين، رحيل مدافعه الدولي ترينت ألكسندر أرنولد، عن صفوفه بالصيف المقبل، مع انتهاء عقده ، بعد مسيرة امتدت عقدين مع “الريدز”.

وكتب النادي عبر موقعه: “أبلغ ترينت ألكسندر أرنولد نادي ليفربول الإنكليزي بنيته الرحيل عن النادي هذا الصيف عند انتهاء عقده الحالي”.

وتابع: “سينهي اللاعب البالغ 26 عاما ارتباطه الذي استمر عقدين مع الريدز بعد اتخاذه قرارا بمغادرة أنفيلد بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو 2025”.

من جانبه قال اللاعب: “أولا وقبل كل شيء، أود أن أقول إنه لم يكن قرارا سهلا، وقد استغرق اتخاذه تفكيرا ومشاعر كثيرة. لقد قضيت هنا 20 عاما، واستمتعت بكل لحظة فيها، وحققت كل أحلامي، وحققت كل ما كنت أتمناه هنا”.

وأضاف: “بعد أن بذلت قصارى جهدي يوما بعد يوم لمدة 20 عاما، وصلت الآن مرحلة أشعر فيها بالحاجة إلى تغيير جديد، وتحد جديد لي كلاعب وكشخص. وأعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك”.

وكان أرنولد واحدا من ثلاثة لاعبين بارزين انتهت عقودهم في أنفيلد هذا الصيف، ولكن في حين وقع المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان ديك عقودا جديدة في الأسابيع الأخيرة، فإن ألكسندر أرنولد رفض التجديد وسيغادر.

وخاض المدافع المولود في ليفربول 352 مباراة وسجل 23 هدفا للنادي منذ ظهوره لأول مرة في عام 2016، وساهم هذا الموسم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة الهولندي أرني سلوت، كما فاز بالدوري تحت قيادة الألماني يورغن كلوب في موسم 2019-2020.

وتشمل إنجازاته الأخرى مع ليفربول أيضا دوري أبطال أوروبا في 2018-2019، وكأس الاتحاد الإنكليزي 2022 وكأس الرابطة مرتين.

وكانت العديد من التقارير ذكرت أن الظهير الأيمن الإنكليزي في طريقه للانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال مجانية، على غرار سيناريو رحيل الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

(الأناضول)