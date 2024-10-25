ليفربول يفتقد جهود جوتا أمام أرسنال في مباراة قمة بالدوري الإنكليزي

ليفربول: سيفتقد أرنه سلوت، مدرب ليفربول، جهود المهاجم ديوغو جوتا عندما يحل فريقه ضيفا على أرسنال بعد غد الأحد في سعيه للحفاظ على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، في أصعب اختبار للمدرب الهولندي في إنكلترا حتى الآن.

وبدأ المهاجم البرتغالي جوتا كافة مباريات ليفربول بالدوري هذا الموسم باستثناء واحدة، وسجل أربعة أهداف في كافة المسابقات، لكنه اضطر لمغادرة الملعب لشعوره بألم في بطنه في وقت مبكر من فوز فريقه 2-1 على تشيلسي يوم الأحد الماضي.

وقال سلوت للصحافيين اليوم الجمعة: “جوتا لن يشارك بالتأكيد”.

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 21 نقطة بعد ثماني مباريات، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة عقب خسارته 2-صفر أمام بورنموث يوم السبت الماضي.

وسيمنح الفوز على أرسنال بعد غد فريق المدرب سلوت فارق سبع نقاط عن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وقال سلوت: “نحن جميعا نعلم أن انتزاع النقاط من منافسك -ولا أحد يعرف في هذه المرحلة المبكرة من سيكون أكبر منافس لك- لكنني أعتقد أننا جميعا ندرك أن أرسنال سيكون واحدا منهم، ثم إن فقد النقاط أو الفوز بها أمامهم أمر مهم دائما”.

وانتهت آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين بتعادلين وفوز واحد لأرسنال.

وقال سلوت: “إذا أردنا تبسيط الأمر واستخدام الحسابات النظرية، فإذا تمكن ليفربول من الفوز بهذه المباريات، فإن ترتيب الدوري كان سيختلف قليلا. لكن من الصعب الفوز في مباراة خارج أرضك ضد أرسنال أو مانشستر سيتي أو باقي المنافسين على اللقب، لكننا سنحاول تحقيق ذلك يوم الأحد بالتأكيد”.