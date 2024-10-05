ليفربول يفوز على كريستال بالاس ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي- (فيديو)

لندن: عزز ليفربول صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة السابعة من المسابقة.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه ديوغو جوتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يواجه فولهام في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل توقف رصيد كريستال بلاس عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

وهذا الفوز هو السادس لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

وباتت هذه هي الخسارة الرابعة لكريستال بالاس مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

وبعد مرور 24 ثانية فقط على بداية اللقاء، سجل كريستال بالاس هدفا ألغاه الحكم عندما مرر إسماعيلا سار، كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن من داخل منطقة جزاء ليفربول قابلها إدوارد نيكيتاه بتسديدة من على حدود منطقة الست ياردات لحظة خروج أليسون بيكر، حارس ليفربول، من مرماه، لتعانق الكرة الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل نيكيتاه.

بعدها أصبح اللعب سجالا بين الفريقين بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة التاسعة والتي شهدت تسجيل ليفربول لهدف التقدم عندما مرر كودي جاكبو كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر قابلها ديوغو جوتا بتسديدة أرضية لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في المقابل تراجع كريستال بالاس لوسط ملعبه لامتصاص حماس ليفربول واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات الهجومية، فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 29، والتي شهدت فرصة لليفربول عندما سدد ترينت ألكسندر أرنولد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن دين هندرسون، حارس كريستال بالاس تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، استلم إسماعيلا سار كرة بينية داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة بيكر، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس على مرتين، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى كريستال بالاس عن حذره الدفاعي قليلا وبادل ليفربول الهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من هذا الشوط.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 56 والتي شهدت فرصة خطيرة لليفربول عندما مرر فيرجيل فان دايك كرة خلف المدافعين لتصل إلى صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة لكن هندرسون تألق وتصدى لها.

وكاد كريستال بالاس أن يعادل النتيجة في الدقيقة 64 عندما استلم ماتيتا الكرة على حدود منطقة جزاء ليفربول ثم هيأها إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة قوية تصدى لها بيكر بصعوبة.

وفي الدقيقة 70 أنقذ بيكر، فريقه ليفربول، من تلقي هدف عندما سدد إيبيريشي إيز كرة قوية حولها بيكر بصعوبة لركلة ركنية، لتلعب الركلة الركنية إلى داخل منطقة الجزاء حيث قابلها تريفوه تشالوباه بتسديدة أبعدها بيكر ببراعة.

كثف فريق كريستال بالاس من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع فريق ليفربول لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وجاءت الدقيقة 84 والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق كريستال بالاس عندما انطلق ماتيتا بالكرة قبل أن يمررها إلى إيز الذي أصبح في مواجهة الحارس فينيسلاف غاروس، الذي شارك بدلا من بيكر الذي خرج مصابا، وسدد كرة قوية لكن الحارس البديل تألق وتصدى لها.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثانية بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف.

(د ب أ)