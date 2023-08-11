 ليفربول يقترب من إبرام أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنكليزي 

ليفربول: يقترب نادي ليفربول من إبرام صفقة قياسية تاريخية في الدوري الإنكليزي، حسبما أفاد تقرير لموقع “ذي أتلتيك” اليوم الجمعة.

وأوضح التقرير أن ليفربول اتفق مع نادي برايتون صباح اليوم الجمعة على ضم لاعب الوسط الإكوادوري الشاب مويسيس كايسيدو مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني (نحو 127 مليون يورو).

وإذا أتم ليفربول هذه الصفقة، ستصبح أغلى صفقة يبرمها أي ناد إنكليزي، علما بأن تشيلسي حسبما أفاد التقرير، كان هو الأقرب لضم كايسيدو (21 عاما) خلال الأيام الماضية.

وتعاقد ليفربول بالفعل مع أليكسيس ماك أليستر، الذي لعب بجوار كايسيدو في خط وسط برايتون الموسم الماضي.

وحتى الآن، لا يزال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول، حيث انتقل إليه قبل خمس سنوات مقابل 85 مليون يورو.

ولكن تشيلسي يمتلك حاليا الصفقة الأغلى في تاريخ أندية الدوري الإنكليزي، حيث ضم في كانون ثاني/ يناير الماضي اللاعب الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي مقابل 121 مليون يورو.

(د ب أ)