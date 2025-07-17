ليفربول يقترب من ضم الفرنسي إيكيتيكي مهاجم فرانكفورت

لندن: يستعد نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، لتقديم عرض للتعاقد مع الفرنسي الدولي هوغو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وجذب إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عاما، أنظار أندية الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الصيف، بعدما سجل 22 هدفا على مستوى جميع المسابقات بعد انتقاله على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان إلى فرانكفورت، قبل تفعيل بند الشراء في عقده الصيف الماضي.

وكان نيوكاسل يبحث ضم إيكيتيكي، كبديل محتمل لألكسندر إيزاك، الذي جذب هو الأخر أنظار كبار أوروبا، لكن نيوكاسل يرغب في الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني (حوالي مليون دولار) للموافقة على بيعه.

ويبدو أن مساعي ليفربول لضم إيزاك توقفت بسبب ارتفاع قيمة الصفقة، ليوجه أنظاره حاليا إلى إيكيتيكي الذي قد يرحل عن فرانكفورت مقابل 69 مليون و200 ألف جنيه إسترليني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه).

وبحسب “بي أيه” فإن نيوكاسل على الأرجح انسحب من سباق التعاقد مع إيكيتيكي، في الوقت الذي يحظى فيه المهاجم الفرنسي باهتمام مانشستر يونايتد.

وتعاقد ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، هذا الصيف مع فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ وميلوس كيركيز، مع انضمام جيورجي مامارداشفيلي إلى الفريق بعد الاتفاق على انتقاله في أغسطس/ آب الماضي.

(د ب أ)