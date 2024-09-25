ليفربول يقسو على وست هام وأرسنال يسحق بولتون بكأس الرابطة الإنكليزية

ليفربول: سجل ديوجو جوتا وكودي جاكبو هدفين لكل منهما ليقودا ليفربول حامل اللقب إلى فوز عريض 5-1 على وست هام يونايتد في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء وبلوغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء.

كما سحق أرسنال ضيفه بولتون واندرارز المنافس في الدرجة الثالثة بنتيجة 5-1 في المباراة الأخرى التي أقيمت بالبطولة مساء اليوم.

افتتح وست هام التسجيل في أنفيلد عندما حاول واتارو إندو تشتيت ركلة ركنية وارتدت الكرة من جاريل كوانساه وتجاوزت حارس المرمى كويفين كيليهر إلى هدف بالخطأ في مرماه.

لكن احتفالات وست هام لم تدم طويلا عندما أدرك جوتا التعادل بعد أربع دقائق، بعدما ارتقى ليحول تسديدة فيدريكو كييزا برأسه إلى داخل المرمى، قبل أن يسجل البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما قابل تمريرة كوريتس جونز بتسديدة منخفضة مباشرة.

وحسم محمد صلاح نجم ليفربول اللقاء تقريبا في الدقيقة 74 عندما وضع كرة مرتدة من الحارس إلى داخل الشباك بعد تسديدة أليكسيس ماك أليستر، وأضاف جاكبو هدفين متأخرين ليؤكد فوز ليفربول.

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة للمرة العاشرة وهو رقم قياسي في الموسم الماضي، وكان آخر لقب يحققه المدرب يورجن كلوب مع الفريق قبل رحيله في نهاية الموسم.

وسجل إيثان نوانيري (17 عاما) لاعب أرسنال أول هدفين له مع الفريق في أول مشاركة له كأساسي مع النادي، كما سجل رحيم سترلينج هدفه الأول مع الفريق. وسجل ديكلان رايس وكاي هافرتس أيضا على ملعب الإمارات، بينما سجل آرون كولينز هدف بولتون الوحيد.

(رويترز)