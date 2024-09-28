ليفربول يقفز لصدارة الدوري الإنكليزي بفوز ثمين على ولفرهامبتون في مباراة تاريخية

لندن: انتزع فريق ليفربول ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم ليفربول بهدف مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

واحتفل كوناتي بهدفه الأول في بطولة الدوري الإنكليزي بعد 57 مباراة بقميص ليفربول منذ انضمامه من لايبزيغ الألماني في صيف عام 2021.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف اللاعب الجزائري ريان آيت نوري في الدقيقة 56.

وانتزع ليفربول الفوز بهدف ثان سجله محمد صلاح في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم بعدما هز شباك إبسويتش تاون ومانشستر يونايتد وبرينتفورد في الجولات الماضية.

كما أحرز صلاح في المباراة الثانية على التوالي بعدما ترك بصمة في فوز كاسح على ويستهام يونايتد بنتيجة 5 / 1 في كأس الرابطة الإنكليزية مساء يوم الأربعاء الماضي.

وشهدت المباراة حدثا استثنائيا كونها الأولى في تاريخ الدوري الإنكليزي التي يسجل خلالها لاعبان عربيان لفريقين مختلفين.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة ليقفز لصدارة جدول الترتيب خلفه مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال برصيد 14 نقطة لكل منهما.

في المقابل تواصلت معاناة ولفرهامبتون ليبقى في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد مقابل خمس هزائم.

(د ب أ)