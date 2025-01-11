ليفربول يكتسح أكرينغتون ستانلي 4-صفر بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي

ليفربول: فاز ليفربول بسهولة على أكرينغتون ستانلي المنافس في دوري الدرجة الرابعة بفضل هدفي ديوغو جوتا وترينت ألكسندر-أرنولد في الشوط الأول وثنائية جايدن دانس وفيدريكو كييزا في الثاني ليحقق الفوز 4-صفر بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم السبت.

ورغم أن الرحلة لليفربول في الجنوب كان قصيرة بالنسبة لأكرينغتون، فإن الفارق بين الفريقين كان واضحا وفشل الفريق الزائر المتحمس، رغم بذله قصارى جهدهم، في الحد من خطورة متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال دانس (18 عاما) لشبكة (آي.تي.في) “لقد قدموا الكثير ويملكون فريقا قويا، كانت المباراة تحديا كبيرا”.

وجاءت كافة الأهداف الثلاثة للاعب الشاب مع ليفربول في كأس الاتحاد بينها هدفان الموسم الماضي ضد ساوثامبتون.

وسجل صاحب الأرض هدفه الأول عندما مرر ألكسندر-أرنولد الكرة إلى داروين نونيز في الجهة اليمنى قبل مرور نصف ساعة من البداية إثر هجمة مرتدة عقب ركلة حرة لأكرينجتون. ومرر المهاجم القادم من أوروغواي الكرة إلى جوتا داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك.

وضاعف ليفربول النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة من ألكسندر-أرنولد من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمرمى الضيوف.

وشارك دانس بدلا من ريو نجوموها (16 عاما)، الذي صنع التاريخ عندما أصبح أصغر لاعب في ليفربول يبدأ مباراة رسمية أو يشارك في مباراة بكأس الاتحاد الإنكليزي مع النادي، في الدقيقة 72 ليسجل الهدف الثالث بعدها بأربع دقائق عقب تصدي بيلي كريلين حارس الضيوف لمحاولة من كييزا ليتابعها المهاجم المولود في ليفربول.

ثم وضع كييزا اسمه بين هدافي المباراة في الدقيقة 90 بتسديدة في الزاوية السفلى بعدما سدد في إطار المرمى قبلها بقليل ليحرز المهاجم الإيطالي هدفه الأول مع ليفربول.

وجعلت الفرص التي أهدرها نونيز داخل منطقة الجزاء في بداية المباراة، ليفربول ينتظر لافتتاح الأهداف، إذ أخفق في التعامل مع تمريرة بضربة رأس من هارفي إليوت وسدد بعيدا عن المرمى عندما تصدى كريلين، الحارس المعار من إيفرتون، لتسديدة من ألكسندر-أرنولد.

وكاد أكرينغتون، الذي لم يسدد على مرمى ليفربول في الشوط الأول، أن يقلص الفارق في الدقيقة 57 لكن تسديدة جوش وودز ارتدت من العارضة في ملعب أنفيلد الذي كان يعمل فيه والده ضمن أفراد تأمين المباريات.

وقال وودز “كنت أحاول الاستمتاع بالمباراة والبقاء هادئا. في الشوط الأول كنت متوترا بعض الشيء، لكن في الثاني كنت أكثر هدوءا”.

وبعد ثماني دقائق وجد شون والي زميله دونالد لوف بدون رقيب داخل منطقة جزاء ليفربول لكن المدافع الاسكتلندي أرسل ضربة رأس أعلى العارضة ليفشل أكرينغتون، الذي استحوذ على الكرة أكثر من 21 بالمئة في المباراة، في تشكيل أي ضغط على صاحب الأرض.

وقال أرنه سلوت مدرب ليفربول “يستحقون الإشادة (أكرينغتون)، أعتقد أنهم أظهروا أسلوب لعبهم. في النهاية بالطبع اختلاف الجودة صنع فارقا كبيرا”.

ويحل ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز ضيفا على نوتنغهام فورست صاحب المركز الثالث يوم الثلاثاء المقبل.

(رويترز)