ليفربول ينتفض ويهزم بورنموث بثلاثية رغم طرد ماك أليستر

لندن: انتفض ليفربول بعد التأخر بهدف وفاز 3-1 على بورنموث في أنفيلد، ليحقق انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم اليوم السبت رغم طرد لاعبه أليكسيس ماك أليستر.

وسجل أنتوني سيمنيو هدف التقدم لبورنموث بعد ثلاث دقائق، وأدرك لويس دياز التعادل في الدقيقة 27، ثم أضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني عقب تسع دقائق وبعد متابعة ركلة جزاء أهدرها بنفسه.

وتعرض ليفربول لضربة بطرد لاعب الوسط ماك أليستر ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 58، لكن بعد أربع دقائق ضمن ديوغو جوتا انتصار ليفربول بتسجيل الهدف الثالث.

وأصبح رصيد ليفربول أربع نقاط من أول جولتين بعد التعادل 1-1 مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، بينما يملك بورنموث نقطة وحيدة.

وأرسل بورنموث إنذارا مبكرا بعدما سجل جيدون أنتوني هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل وقبل الوصول إلى نهاية الدقيقة الأولى.

لكن بعدها افتتح سيمنيو التسجيل بعدما فقد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول الكرة في مكان خطير.

وتحسن أداء ليفربول، الذي لم يخسر أبدا أمام بورنموث في أنفيلد، ونجح دياز في إدراك التعادل بتسديدة رائعة مباشرة من مدى قريب، قبل أن يسدد صلاح ركلة جزاء بشكل متواضع، لكنه كان محظوظا في المتابعة والتسجيل ليمنح ليفربول هدف التقدم 2-1 في الدقيقة 36.

وواصل ليفربول الضغط في الشوط الثاني وسجل بواسطة جوتا بعد متابعة كرة مرتدة، ليضمن لصاحب الأرض الانتصار بعد دقائق من طرد زميله الجديد ماك أليستر بسبب خطأ خطير ضد جو روذويل لاعب بورنموث.

وتألق نيتو حارس بورنموث في إنقاذ محاولتين من صلاح وجوتا، ليمنع ليفربول من الخروج بانتصار كبير جديد على بورنموث كما حدث في الزيارة الأخيرة إلى أنفيلد عندما فاز صاحب الأرض 9-صفر.

وشارك الياباني واتارو إندو المنضم حديثا إلى ليفربول كبديل في الشوط الثاني وقدم نفسه بقوة وساهم في الحفاظ على الانتصار.

ويلعب ليفربول في ضيافة نيوكاسل يونايتد في الجولة المقبلة، بينما يلعب بورنموث على أرضه أمام توتنهام هوتسبير.

(رويترز)