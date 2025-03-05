ليفربول يهزم سان جيرمان ويدنو من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

باريس: تقدم ليفربول الإنكليزي خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين بنتيجة 1 / صفر على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وسجل البديل هارفي إيليوت هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 87، بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله إلى أرض ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس بدلا من النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وسيكفي ليفربول، الساعي للتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب، الذي يقام يوم الثلاثاء القادم بملعب (آنفيلد) للصعود لدور الثمانية.

في المقابل، سيتعين على سان جيرمان، الذي يحلم بالفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، الانتصار بفارق هدفين في مباراة الإياب، إذا أراد استمراره في المسابقة.

(د ب أ)