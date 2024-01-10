ليفربول يهزم فولهام في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

ليفربول (بريطانيا): فاز فريق ليفربول على ضيفه فولهام بنتيجة 2 / 1 مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم.

أنهى ليفربول الشوط الأول خاسرا أمام ضيفه اللندني بهدف سجله البرازيلي ويليان في الدقيقة 19.

وقلب ليفربول الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني خلال أقل من ثلاث دقائق،حيث سجل كورتيس جونز هدف التعادل في الدقيقة 68.

وبعدها سجل المهاجم الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 71.

ويلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب الذي سيقام مساء الأربعاء المقبل ،على ملعب كرافين كوتيج معقل فريق فولهام.

وكانت مباراة الذهاب الأولى في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة الإنكليزية انتهى بفوز ميدلزبره على تشيلسي بنتيجة 1 / صفر مساء الثلاثاء.

ويلتقي فريقا تشيلسي وميدلزبره مجددا في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.

(د ب أ)