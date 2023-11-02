ليفربول يواجه وست هام وتشيلسي ضد نيوكاسل في دور الثمانية لكأس الرابطة

مانشستر(إنكلترا): سيستضيف ليفربول الفائز بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم تسع مرات وست هام يونايتد في دور الثمانية بعدما أطاح ببورنموث وأقصى وست هام منافسه أرسنال من دور الستة عشر الأربعاء.

وأوقعت قرعة دور الثمانية أيضا نيوكاسل يونايتد، الذي أخرج حامل اللقب مانشستر يونايتد من البطولة، في مواجهة تشيلسي بينما سيلعب إيفرتون مع فولهام.

ومن المؤكد أن يكون هناك ممثل من رابطة الأندية الإنكليزية في قبل النهائي حيث يلتقي بورت فايل المنافس بدوري الدرجة الثالثة مع ميدلسبره المنتمي للدرجة الثانية.

وستقام مواجهات دور الثمانية في الأسبوع الذي يبدأ يوم 18 ديسمبر كانون الأول المقبل.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية:

إيفرتون ضد فولهام

تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

بورت فايل ضد ميدلسبره

ليفربول ضد وست هام يونايتد

يونايتد يخسر على أرضه من نيوكاسل ووست هام يُطيح بأرسنال

تلقى مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة 3-صفر على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم لتتخذ بدايته السيئة للموسم منعطفا خطيرا نحو الأسوأ الأربعاء.

وبدا إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد مصدوما من تعرض فريقه لصيحات استهجان خارج الملعب كما تعرض المدرب الهولندي لضغوط شديدة عقب الهزيمة بالنتيجة ذاتها أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي في أولد ترافورد أيضا لكن بالدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

وقال تن هاغ لمحطة سكاي سبورتس “نعرف أن ما قدمناه ليس جيدا بما يكفي. علينا أن نتحمل المسؤولية عن ذلك. نحن لا نقدم الأداء المطلوب. أشعر بالأسف من أجل الجماهير”.

وفي إعادة لنهائي العام الماضي في استاد ويمبلي الذي فاز فيه مانشستر يونايتد 2-صفر على نيوكاسل، تقدم الضيوف 2-صفر في الشوط الأول بفضل ثنائية ميغيل ألميرون ولويس هول قبل تعزيز النتيجة عبر جو ويلوك ليتأهل بسهولة إلى دور الثمانية.

وتقدم نيوكاسل عندما سجل ألميرون في الدقيقة 28 بعدما استحوذ تينو ليفرامينتو على الكرة ليمررها إلى مهاجم باراجواي الذي سدد في مرمى الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وضاعف هول النتيجة بعدها بثمان دقائق بتسديدة مباشرة في الزاوية البعيدة بعد إبعاد سيء. واستمرت معاناة جماهير أصحاب الأرض عندما اخترق ويلوك دفاع يونايتد وأطلق تسديدة في الزاوية السفلى للمرمى بعد مرور نحو ساعة من البداية.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل “أعتقد أن روح الفريق ظهرت في الأداء والعمل الجماعي والوحدة. هذا مكان صعب حقا أن نأتي له ونسجل الأهداف التي سجلناها في الأوقات التي سجلنا فيها، كما أن طريقة الأداء أسعدتني حقا”.

وخسر مانشستر يونايتد ثماني من أخر 15 مباراة في كافة المسابقات، وخمسة من آخر عشر مباريات على أرضه لأول مرة منذ موسم 1930-1931. كما خسر خمس من أول عشر مباريات بالدوري الممتاز لأول مرة على الإطلاق.

وأقصى وست هام يونايتد ضيفه أرسنال من البطولة بعد فوزه 3-1 بفضل هدفين من محمد قدوس وجارود بوين وهدف عكسي سجله المدافع بن وايت في مرماه عن طريق الخطأ في استاد لندن.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لمحطة سكاي سبورتس “أشعر بخيبة أمل حقا وأنا مسؤول عن ذلك. لم نقدم أداء جيدا بما يكفي. لم ننافس جيدا بما يكفي. بشكل عام، لم نكن قريبين من المستوى الذي كنا بحاجة لإظهاره”.

وقلص مارتن أوديغارد الفارق لأرسنال في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن لم يكن هناك متسع من الوقت للعودة في النتيجة ليخرج أرسنال من الدور الرابع.

وهز كودي جاكبو وداروين نونيز الشباك ليقودا ليفربول، أنجح فرق المسابقة بتسعة ألقاب، للفوز 2-1 على بورنموث. وهذا هو الهدف الثالث الذي يسجله نونيز في آخر ثلاث مباريات مع ليفربول.

وتغلب تشيلسي 2-صفر على بلاكبيرن روفرز، بينما أقصى إيفرتون منافسه بيرنلي 2-صفر وتغلب فولهام 3-1 على إبسوتش تاون.

وتأهل ميدلسبره المنافس في دوري الدرجة الثانية إلى دور الثمانية أيضا بعد فوزه على اكستر سيتي 3-2.

ويُعد بورت فالي المنافس في دوري الدرجة الثالثة، والذي تغلب على مانسفيلد تاون 1-صفر يوم الثلاثاء، أقل الأندية المتبقية في المسابقة تصنيفا.

(رويترز)