ليفركوزن الألماني وبنفيكا البرتغالي يقتربان من المربع الذهبي بالدوري الأوروبي

برلين: حقق باير ليفركوزن الألماني فوزا متأخرا على ضيفه ويستهام يونايتد الإنكليزي 2 / صفر، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 83 عن طريق يوناس هوفمان، قبل أن يضيف فيكتور بونيفاس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى، فاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه مارسيليا الفرنسي 2/1.

وتقدم رافا سيلفا لبنفيكا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 67 سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الوحيد لمارسيليا.

وتقام مباريات الإياب لدور الثمانية الاسبوع المقبل.

هدف جيانلوكا مانشيني يمنح روما فوزا ثمينا على أرض ميلان بالدوري الأوروبي

إلى ذلك، فاز روما الإيطالي على مواطنه ومضيفه ميلان 1 / صفر، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل جيانلوكا مانشيني هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة 17.

وسوف تقام مباراة الإياب على ملعب روما الاسبوع المقبل.

(د ب أ)