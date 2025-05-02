ليفركوزن يتعاقد مع الدولي الجزائري مازة من هيرتا برلين

برلين: أعلن نادي باير ليفركوزن، أمس الخميس، تعاقده مع الدولي الجزائري إبراهيم مازة من نادي هيرتا برلين المنتمي للدرجة الثانية إذ وقع المهاجم الموهوب (19 عاما) على عقد لخمس سنوات.

كان مازة المولود في برلين وسبق له تمثيل ألمانيا على مستوى منتخبات الشباب اختار اللعب لمنتخب الجزائر في 2024.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي ليفركوزن “إبراهيم مازة أحد أكثر اللاعبين المهاجمين الشبان إثارة للاهتمام في الوقت الحالي”.

وأضاف “إنه لاعب يناسبنا تماما ويناسب أسلوبنا في كرة القدم. يتمتع بقدرات فنية رائعة ويجيد المراوغة ويملك رؤية ثاقبة للملعب ويمكنه مساعدة زملائه”.

ويحتل ليفركوزن، الذي فاز بثنائية الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ قبل ثلاث مباريات متبقية على نهاية الموسم.

وضمن الفريق المركز الثاني ومكانا في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

(رويترز)