ليفركوزن يتمسك بالصدارة بثنائية تيلا.. وبايرن ميونخ يطارده بثلاثية أمام مونشنغلادباخ

لندن: تمسك باير ليفركوزن بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على مضيفه دارمشتات 2 / صفر بينما انتزع ملاحقه بايرن ميونخ فوزا مثيرا أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 / 1 في الجولة 20 اليوم السبت.

عاد ليفركوزن من معقل دارمشتات بفوز ثمين بفضل مهاجمه الإنكليزي ناثان تيلا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 33 و52 .

رفع ليفركوزن رضيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بينما بقى دارمشتات في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 11 نقطة بعدما خسر مباراته رقم 13 في البوندسليجا هذا الموسم.

وفي ملعب أليانز أرينا، قلب بايرن ميونخ تأخره وسط جماهيره بهدف سجله نيكو إلفيدي مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 35 إلى فوز بثلاثة أهداف ليواصل مطاردة باير ليفركوزن.

سجل ثلاثية بايرن ميونخ ألكسندر بافلوفيتش وهاري كين وماتياس دي ليخت في الدقائق 45 و70 و86 .

رفع حامل اللقب رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني ليحافظ على الفارق قبل أن يحل ضيفا على ليفركوزن يوم السبت المقبل في مباراة مصيرية نحو لقب الموسم الجاري.

(د ب أ)