ليفركوزن يزيد أوجاع كيل ويضيق الخناق على بايرن في صدارة البوندسليغا

برلين: قلص باير ليفركوزن حامل اللقب الفارق مع بايرن ميونخ في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى خمس نقاط، بفضل فوزه على مضيفه هولشتاين كيل 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات فاز أوجسبورغ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ /3 صفر وماينز على ضيفه سانت باولي 2 /صفر وتعادل فولفسبورغ مع بوخوم 1 .1.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، والذي يلاقي اينتراخت فرانكفورت غدا الأحد، فيما ظل كيل في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وعلى ملعب هولشتاين حسم ليفركوزن الفوز في الشوط الأول حيث تقدم التشيكي باتريك شيك بهدف في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من المغربي أمين عدلي أبعدها حارس مرمى كيل لكنها ذهبت باتجاه شيك، ليسدد بكل سهولة في الشباك الخالية، ثم أضاف عدلي الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول مستغلا تمريرة ذكية من فلوريان فيرتز.

وسجل ليفركوزن انتصاره الرابع عشر في البوندسليغا، والأول له منذ مباراتين، حيث تعادل سلبيا في أخر جولتين مع فولفسبورغ وبايرن ميونخ.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، تعرض جلادباخ لصدمة مبكرة تمثلت في طرد يوناس أوملين في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تقمص لاعب الوسط الفرنسي ألكسيس كلود موريس دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لأوجسبورغ في الدقائق 55 و61 و70.

ورفع أوجسبورغ رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر بفارق ثلاث نقاط عن جلادباخ صاحب المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب ميوا أرينا، حسم ماينز فوزه على سانت باولي بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع لي جاي سونغ في الدقيقة 67 وبول نبيل في الوقت بدل الضائع.

ورفع ماينز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد سانت باولي عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، تقدم بوخوم بهدف سجله إيرهان ماسوفيتش في الدقيقة 50 ثم تعادل الجزائري محمد عمورة لفولفسبورج في الدقيقة 64.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن مقابل 15 نقطة لبوخوم في المركز السادس عشر.

(د ب أ)