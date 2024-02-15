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ليكيب: مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه قرر مغادرة النادي هذا الصيف

منذ 15 دقيقة

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باريس- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “ليكيب” الرياضية ذائعة الصيت، اليوم الخميس، أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه قرر مغادرة النادي هذا الصيف مع انتهاء عقده، واضعاً بذلك حداً للتكهنات الكثيرة بشأن مستقبله.

وأكدت “ليكيب” أن المهاجم الفرنسي أبلغ قراره يوم الثلاثاء في مركز تدريب النادي، حيث عبر عن “تأكيده لاختياره من خلال مطالبة رئيس نادي باريس سان جيرمان بعدم المزايدة”، وفق الصحيفة.

وكان الصحافي الرياضي الفرنسي المعروف دانييل ريولو قد أكد قيل يومين أن مغامرة مبابي الباريسية ستنتهي هذا الصيف، قائلا إنه لم يعد هناك أي شك أن قائد المنتخب الفرنسي سيغادر نادي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل مع نهاية عقده.

وقبله، كشفت صحيفة “لوبارزين” الفرنسية أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جرمان نهاية الموسم، والذي قال بداية الموسم الحالي إنه لن يجدده.

ونقلت “لوبارزين” عن مصادرها أن الدولي الفرنسي سيعلن عن اتفاق مبدئي مع ريال مدريد الإسباني في الأيام المقبلة وهو ما لم يحصل حتى الآن.

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