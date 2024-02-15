ليكيب: مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه قرر مغادرة النادي هذا الصيف

باريس- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “ليكيب” الرياضية ذائعة الصيت، اليوم الخميس، أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه قرر مغادرة النادي هذا الصيف مع انتهاء عقده، واضعاً بذلك حداً للتكهنات الكثيرة بشأن مستقبله.

وأكدت “ليكيب” أن المهاجم الفرنسي أبلغ قراره يوم الثلاثاء في مركز تدريب النادي، حيث عبر عن “تأكيده لاختياره من خلال مطالبة رئيس نادي باريس سان جيرمان بعدم المزايدة”، وفق الصحيفة.

Kylian Mbappé a annoncé ce jeudi à ses dirigeants qu’il avait choisi de quitter le club cet été https://t.co/AS917kAXr6 pic.twitter.com/yEUqYAeyq8 — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2024

وكان الصحافي الرياضي الفرنسي المعروف دانييل ريولو قد أكد قيل يومين أن مغامرة مبابي الباريسية ستنتهي هذا الصيف، قائلا إنه لم يعد هناك أي شك أن قائد المنتخب الفرنسي سيغادر نادي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل مع نهاية عقده.

💬 : ” Mbappé à Paris c’est fini” Pour @DanielRiolo, il n’existe plus de doute sur l’avenir de Mbappé. pic.twitter.com/87y61aft2F — After Foot RMC (@AfterRMC) February 11, 2024

وقبله، كشفت صحيفة “لوبارزين” الفرنسية أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جرمان نهاية الموسم، والذي قال بداية الموسم الحالي إنه لن يجدده.

ونقلت “لوبارزين” عن مصادرها أن الدولي الفرنسي سيعلن عن اتفاق مبدئي مع ريال مدريد الإسباني في الأيام المقبلة وهو ما لم يحصل حتى الآن.