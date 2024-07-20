ليلة دامية جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة- (صور وفيديوهات)

غزة: استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال، ليلة السبت، في سلسلة غارات شنتها طائرات إسرائيلية على منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عبر منصة “تلغرام”: “استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عياد في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

من مجزرة عائلة عياد إرتفاع عدد الشهداء إلي 8 وعدد من الاصابات بعد إستهداف منزل يعود لعائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة pic.twitter.com/2hi1cbbdsk — حسام شبات (@HossamShabat) July 20, 2024

وأضاف: “استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة الشريحي في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء”.

#صور | من استهداف منزل عائلة الشريحي في النصيرات وسط القطاع فجر اليوم pic.twitter.com/qd69aIb4xM — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 20, 2024

كما شنت طائرة حربية إسرائيلية غارات على منزل لعائلة أبو جاسر بمنطقة العلمي في معسكر جباليا، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وعدد من الجرحى، بحسب الدفاع المدني.

بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة الاحتلال صباح اليوم بحق عائلة أبو جاسر في شمال غزة pic.twitter.com/xGViHieluM — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 20, 2024

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية حربية منزل عائلة “البطران” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن طائرات إسرائيلية حربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة “أبو سدرة” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

فيما قال مستشفى “العودة”، في بيان: “وصلنا 5 شهداء و17 جريحا إثر استهداف منزل قرب مسجد الطلاع من قبل الاحتلال بمخيم النصيرات”.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)