ليلة دامية في غزة.. إسرائيل تقتل 23 فلسطينيًا رغم جهود الوساطة

يتصاعد دخان انفجارات فوق المباني المدمرة في شمال قطاع غزة في 13 يناير 2025. ا ف ب

غزة: استشهد 23 فلسطينيًا وأُصيب عشرات، يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من قطاع غزة، بالتزامن مع “تقدم كبير” في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تبادل ووقف إطلاق النار ينهي إبادة جماعية مستمرة ترتكبها إسرائيل منذ 16 شهرًا.

وفي وسط القطاع، أفاد مصدر طبي بمستشفى “شهداء الأقصى” في دير البلح باستشهاد 9 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين في 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية، وخيمة تؤوي نازحين، ومقهى في أنحاء المدينة.

شهود عيان أفادوا بأن مروحية إسرائيلية قصفت خيمة نزوح لعائلة أبو جلالة في شارع كلية فلسطين التقنية، ومنزلًا لعائلة “الزريعي” في شارع النخيل، ومقهى لورنس على شاطئ بحر دير البلح، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من خيام النازحين القريبة.

وأضاف الشهود أن آليات الجيش الإسرائيلي قصفت بقذيفة واحدة برج العصار في مخيم النصيرات (وسط)، وأطلقت النار بكثافة شمال المخيم، الذي شهد بالتزامن عمليات نسف لمبانٍ سكنية.

وفي جنوب القطاع، استشهد 12 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين شرق مدينة خان يونس، وفق مصدر طبي.

شهود عيان قالوا إن الجيش الإسرائيلي سرّع وتيرة عمليات نسف وتفجير المنازل والمربعات السكنية مستخدمًا الروبوتات المفخخة، في مناطق متفرقة من رفح، منها شارع الطينة والشابورة وأحياء شمال المدينة.

وأضاف الشهود أن عمليات التفجير تزامنت مع شن الجيش الإسرائيلي قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا على مناطق متفرقة من مدينة رفح.

أما في مدينة غزة، فاستشهدت سيدة وأُصيب 5 آخرون جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلًا لعائلة “سكيك” في محيط موقف جباليا بحي الدرج وسط المدينة، وفق بيان لجهاز الدفاع المدني.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، بأن الصحفي محمد بشير التلمس استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة التي تعرض لها جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويرتفع بذلك عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 204.

وقال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشمالية لمدينة غزة، بينما نفذ الجيش عملية نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الجنوبية والشمالية بالمدينة.

وأضاف الشهود أن الجيش واصل عمليات نسف المباني والمربعات السكنية في مخيم جباليا ومنطقة جباليا النزلة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار من آلياته العسكرية في إطار عمليته المكثفة في المحافظة، منذ أكثر من 3 شهور.

يأتي ذلك في وقت كثف فيه الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، ما أدى إلى “تحقيق تقدم كبير في المفاوضات”، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب إعلام عبري.

والإثنين، قالت مصادر فلسطينية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة “شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة”.

فيما رجحت هيئة البث الإسرائيلية انعقاد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر “الكابينت”، الثلاثاء، “للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما “المحكمة الجنائية الدولية” في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)