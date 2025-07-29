ليلة رعب وسط غزة.. “القدس العربي” تروي شهادات الناجين من مجازر العائلات ومراكز المساعدات

غزة – “القدس العربي”:

صعدت قوات الاحتلال من هجماتها، وارتكبت عدة مجازر دامية، كان أكثرها خطورة على المناطق الشمالية لوسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا جلهم من الأطفال والنساء، حيث عاش السكان والنازحون هناك ساعات مليئة بالرعب، حين امتلأت السماء بطائرات حربية بشتى أنواعها، في الوقت الذي استمر فيه استهداف المجوعين قرب مراكز المساعدات، وقد نقل الناجون منهم روايات مرعبة لـ “القدس العربي” عند اقترابهم من “مصيدة الموت”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول مشافي القطاع 113 شهيدًا، و637 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

هجوم الليل المرعب

وفي التفاصيل، عاشت مناطق وسط قطاع غزة ساعات رعب مخيفة، حين دخل الطيران الحربي الإسرائيلي بشتى أنواعه أجواء تلك المنطقة، وحلق على ارتفاعات منخفضة جدا، قبل أن يرتكب المجازر الخطيرة، من خلال استهدافات عنيفة تركز أغلبها على الحي الجديد شمال مخيم النصيرات، وذكر مستشفى العودة في المخيم، والذي نقل إليه الضحايا، أن 30 شهيدا بينهم 14 امرأة و12 طفلا، وصلوا غالبيتهم أشلاء جراء عدة استهدافات شنها الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في منطقة الحي الجديد.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول مشافي القطاع 113 شهيدًا، و637 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدًا

وقال شهود عيان من المنطقة إن غارات جوية مفاجئة ضربت المخيم، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، حيث سقطت الصواريخ والقذائف على منازل المواطنين هناك، وأكد أحد الشهود أن سكان الحي اعتقدوا في البداية مع الغارات التي تلت تحليقا مكثفا للطيران الحربي، وانتشار الطيران الاستطلاعي المسير “كواد كابتر”، أن هناك هجوما بريا إسرائيليا على المنطقة، على غرار هجمات سابقة طالت المنطقة القريبة من “محور نتساريم”.

هذا وقد أبلغ سكان آخرون من مناطق وسط القطاع، عن تحليق مكثف للطائرات المسيرة والحربية، فوق أجواء مخيمي المغازي والبريج، وأن المسيرات أطلقت في عدة حالات النار على منازل السكان، وأكدوا أن الطيران الحربي النفاث والمروحي حلق أيضا على ارتفاعات منخفضة.

دماء على أعتاب المساعدات

وفي السياق، استمرت قوات الاحتلال في استهداف المجوعين الذين يتجهون قسرا إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، التي تشرف عليها سلطات الاحتلال والشركة الأمريكية، بحثا عن فتات الطعام، مع استفحال المجاعة في القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد، حيث لم تثمر الخطة الإسرائيلية المزعومة عن تسهيل إدخال المساعدات في تغيير الواقع.

وارتقى 13 شهيدا، وأصيب أكثر من 30 مواطنا من المجوعين، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات عند منطقة وادي غزة القريبة من “محور نتساريم”.

ولم يتمكن أبو إبراهيم وهو رجل في منتصف العقد الرابع من الحصول على أي نوع من المساعدات، وقال لـ “القدس العربي” بعد عودته من ذلك المكان وقد أنهكه التعب من شدة العطش والجوع، إنه شاهد ضحايا أصيبوا بجواره، وإن أحدهم كانت إصابته قاتلة، ما اضطره للانبطاح أرضا والزحف لمسافة عشرات الأمتار، ويوضح هذا الرجل الذي فشل في محاولات سابقة من الحصول على قليل الطعام، أن جنود الاحتلال استهدفوا الجموع التي كانت في طريقها إلى مركز المساعدات بشكل مفاجئ، وتحدث عن مرات سابقة شاهد فيها مجازر مشابهة آخرها قبل يومين، حين كان في طريقه للحصول على المساعدات، ويؤكد أنه يواصل الذهاب إلى هناك على أمل العودة لأسرته بكمية دقيق، ويضيف “لو ما رحت بتموت أسرتي من الجوع، ما في خيار آخر”، وهذا الرجل أشار إلى أن ما حصل عليه خلال الفترة السابقة لم يكن يكفي لسد جوع أطفال الأسرة، وقد أحصى كمية المساعدات التي حصل عليها في إحدى المرات السابقة، والتي لم يزد وزنها عن السبعة كيلو جرامات.

وفي رحلة عودة جموع المجوعين عند مدخل مخيم النصيرات، قال الفتى “محمود هـ”، بصوت مرتجف “كنا بدنا نموت، إطلاق النار صار بشكل عشوائي”، وأضاف “الناس كانت ماشية ورافعة إيديها، وبتقول إحنا مسالمين، وفجأة صار إطلاق النار”، وعن الدماء التي علقت بملابسه قال هذا الفتى الذي لم يكمل عامه الـ 17، إنها لأحد الضحايا الذي حمله وآخرون حتى أوصلوه إلى عربة نقلته إلى المستشفى.

اتهمت منظمات أممية وحقوقية إسرائيل باستخدام مراكز المساعدات كـ “مصائد للموت”، بسبب تعمد الجنود إطلاق النار على المجوعين بدون أي سبب

وسبق وأن اتهمت منظمات أممية وحقوقية إسرائيل باستخدام هذه المراكز كـ “مصائد للموت”، بسبب تعمد الجنود إطلاق النار على المجوعين بدون أي سبب، وقد أقر جنود إسرائيليون وأعضاء من فريق الشركة الأمريكية بارتكاب تلك الجرائم.

وعند مدخل المخيم لم يكن الازدحام الشديد فقط من مجموعات المجوعين التي عادت خالية الوفاض، حيث تجمع هناك أهالي كثر، ينتظرون عودة أبنائهم بعد سماعهم عن المجزرة، وقالت نعمة أبو جبر (53 عاما)، إن اثنين من أبنائها ذهبا برفقة عدد من الجيران إلى ذلك المكان، دون أن يحمل أحدهما هاتفا نقالا، وقالت والدموع تنهمر من عيونها بصمت “خايفة يكون حصل إشي”، وقد أشارت إلى أنها ستبقى تنتظر عودتهم حتى تراهم أو أن تبلغ من عائلتها بوصولهم إلى منطقة النزوح.

إعدام العائلات بالصواريخ

وجاء ذلك في وقت استمرت فيه الهجمات العنيفة على المناطق الشرقية لغزة التي تتعرض لهجوم بري، حيث استهدفت المسيرات بالرصاص أطراف حي الشجاعية، والذي تعرض أيضا لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف هو وحي التفاح المجاور، وذكرت مصادر محلية أن غارة جوية استهدفت الحي الأخير، فيما قامت قوات الاحتلال بنسف عدة منازل للمواطنين في حي الشجاعية، كما قامت هناك بتفجير روبوت مفخخ.

أما في شمالي القطاع، فقد واصلت قوات الاحتلال استهداف مناطق التوغل خاصة في بلدتي بيت لاهيا وجباليا، وذكرت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا طال منطقة جباليا البلد.

في الموازاة، أبقت قوات الاحتلال على مجازر إبادة عائلات النازحين في مناطق الإيواء غربي مدينة خان يونس، ورفح.