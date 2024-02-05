ليلى الحداد لـ«القدس العربي»: طلبنا من الصين دعم القضية الفلسطينية مقابل اعترافنا بحقها في تايوان

تونس – «القدس العربي»: قالت البرلمانية السابقة والقيادية البارزة في حركة الشعب التونسية، ليلى الحداد، إن الحركة طالبت بكين باستغلال نفوذها في مجلس الأمن الدولي لدعم القضية الفلسطينية مقابل اعتراف الحركة بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وكان وفد من حركة الشعب زار أخيراً الصين بدعوة من الحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت الحداد، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “في كل حواراتنا مع الحزب الشيوعي الصيني تطرقنا إلى القضة الفلسطينية واعتبرنا أن الصين يحب أن تكون داعمة للشعب الفلسطيني باعتبار أن الانتهاكات تجاه أهلنا في غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى هي انتهاكات جسيمة وضد العدالة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحتل الأراضي الفلسطينية. والصين تطالب في المقابل بدعم حقها في تايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ منها”.

وأوضحت أكثر بقولها: “تم سؤالنا في حركة الشعب: هل نعتقد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين أم مقاطعة منفصلة؟ ونحن في المقابل قلنا إنه يجب أن تكون الصين أكثر جرأة وواقعية لدعم القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل تصاعد الانتهاكات في غزة والضفة، فنحن نعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية أساسية لحزبنا، ونطلب من أصدقائنا أن يكونوا إلى جانب هذه القضية الإنسانية والكونية. والصين أكدت أنها إلى جانب فلسطين، ولكننا طالبناها أن تعبر عن دعمها للقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الدول القوية ولها نفوذ كبير في مجلس الأمن الدولي، ووعدت بأنها ستقوم بذلك”.

وكانت حركة الشعب نظمت قبل أيام ملتقى لدعم المقاومة الفلسطينية، شاركت فيه أكثر من 1500 شخصية تونسية وعربية.

وقالت الحداد حول هذا الأمر: “كان لنا شرف جمع كل قيادات فصائل المقاومة في تونس. ونعتبر أن هذا الملتقى كان ملتقى ناجحاً ضم كل الأطراف العربية التي تدعم المقاومة، وناقش ما الذي يمكن أن تفعله هذه القوى لدعم المقاومة، وكانت هناك نتائج عملية مهمة سيتم تفعيلها على أرض الواقع”.

ويرى المراقبون أن معركة طوفان الأقصى أسقطت كل الاتفاقيات السابقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على غرار أوسلو ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

وعلقت الحداد على ذلك بقولها: “نعتبر المعركة مفصلية لأنها أسقطت كل الأقنعة عن الدول المطبعة، وخاصة بعدما لمسنا دعم كل شعوب العالم للقضية الفلسطينية، وساهم ذلك في إعادتها كأهم قضية إنسانية في الكون، بعدما اعتبرت الأطراف المطبعة أنها انتهت”.

واعتبرت أن “معركة طوفان الأقصى لها أولويات، لأن حرب تحرير فلسطين قد تمتد لأجيال، ولكن حرب غزة هي مرحلة مفصلية لفك الحصار أولاً عن غزة والضفة، وكذلك فتح السجون وتبييضها من كل الأسرى الفلسطينيين، وهذا من أهم مطالب الفصائل والقوى الفلسطينية، وما يجعل المقاومة في قلب المفاوضات هو نجاحها في الميدان، فهي التي تحدد شروط المفاوضات وأولوياتها، وخاصة بعدما استبسل أهل فلسطين فداء لوطنهم ودفعوا أرواحهم ثمناً لذلك”.

وأصافت: “المفاوضات مستمرة في ظل وجود إشكالية الحل للأسرى، ورغم ما تعانيه القدس فهناك انتهاكات واعتقالات يومية وهدم لمنازل الفلسطينيين واقتحام المستوطنين لباحة المسجد الأقصى، فإن المقاومة تواصل انتصاراتها على الكيان الصهيوني على أرض الميدان، رغم آلاف الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال”. وحول الموقف التونسي الذي يرى البعض أنه “متناقض” تجاه القضبة الفلسطينية، قالت الحداد: “تونس حكومة وشعباً إلى جانب القضية الفلسطينية، وهذا أمر طبيعي، ولكن ربما الدبلوماسية التونسية ترى أنه يحب عدم اتخاذ قرار ضد الكيان الصهيوني لأن ذلك يمثل اعترافاً به”.

واستدركت بالقول: “ولكننا نعتقد أن القرار يجب أن يكون أكثر جرأة، رغم ما تعيشه تونس من الناحية الاقتصادية والضغوط التي تواجهها. كما نعتقد أن المواقف يجب أن تكون أكثر مبدئية، وأكبر دليل هو ما صرح به رئيس الجمهورية أخيراً في إيطاليا حول حق الفلسطينيين في أرضهم ورجوع كل المهجرين إلى منازلهم”.

وعن الحدل المثار بسأن تأخر تجريم التطبيع مع إسرائيل، قالت الحداد: “تختلف القراءات حول هذا الأمر، ولكننا في حركة الشعب مع القضية الفلسطينية، وقانون تجريم التطبيع الذي قدمناه ستتم مناقشته في البرلمان يوم 26 شباط/ فبراير الجاري، وسنواصل لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها”.

ولم تنفِ الحداد وجود “الكثير من الضغوط الخارجية التي تُمارس ضد تونس -باستغلال الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد- لعدم تمرير قانون تجريم التطبيع، وللأسف أيضاً، هناك بعض أصحاب القرار في تونس يضغطون لمنع تمرير هذا القانون. ولكننا اعتبرنا أن المسألة مصيرية، وأن على الجميع تحمل مسؤوليته -سواء كنواب أو كرئيس جمهورية – من أجل تمرير هذا القانون”.

وأضافت: “لا يجب الاعتماد فقط على ما ورد في توطئة الدستور حول اعتبار التطبيع خيانة عظمى. فهذا كلام عام، ويحب أن تكون هناك نصوص قانونية تعاقب كل من يطبع، ونحن نعرف أن هناك تطبيعاً من قبل بعض التونسيين في الجانب الثقافي والأكاديمي والرياضي والطبي وغيرها، كما نعرف أن تونس في 2017 تخطى تعاملها الاقتصادي مع الكيان الصهيوني 5 ملايين دولار”.