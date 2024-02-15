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ليلى علوي توجه رسالة خاصة لأهالي غزة في “عيد الحب”- (فيديو)

منذ 45 دقيقة

صورة للفنانة ليلى علوي من صفحتها على فيسبوك

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“القدس العربي”: تزامنًا مع “عيد الحب”، نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، مقطع فيديو وجّهت من خلاله رسالة خاصة إلى أهالي قطاع غزة، مؤكدة أن فلسطين هي الحب الأكبر في قلب كل عربي، داعيةً الله أن ينصر أهالي غزة على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن تزول هذه الغمّة عن البلاد.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تقول: “عيد الحب هو اليوم اللي كل حاجة بتعبر فيه عن الحب، لكن الحب الكبير هو فلسطين وأهل غزة… قلبي معاكم وكلنا معاكم وبندعي لكم”.

وكتبت تعليقا على مقطع الفيديو: ” في يوم الحب منقدرش ننسى اخواتنا في فلسطين كلنا ندعيلهم ربنا ينصرهم ويحل السلام وتنتهي كل الحروب”.

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