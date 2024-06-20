ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي يجتمعن في فيلم جديد

القاهرة – «القدس العربي»: نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مجموعة من الصور مع هالة صدقي وليلى علوي، وعلقت كاتبة: «أجمل الأوقات مع صديقات العمر هالة صدقي وليلى علوي، جمعتنا صداقة طويلة في الحياة، وعلى الشاشة في فيلم (يا دنيا ياغرامي)، الذي لاقى نجاحا كبيرا جدا عند عرضه، وحصلنا جميعا على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، أجمل فيلم عن الصداقة، بحبه جدا، وإن شاء الله سيجمعنا قريبا فيلم (قلبي يحبك يا دنيا)».

وسيكون هذا العمل مشتركا للمرة الأولى منذ 28 عاما تلتقي النجمات الثلاث معا، بعد مشاركتهن معا في فيلم «يا دنيا يا غرامي».

ولم تكشف الفنانة موعد تصوير الفيلم أو الجهة المنتجة، وأبقت تفاصيله سرية لمزيد من التشويق. ورغم خوض النجمات الثلاث عدة بطولات في أفلام سينمائية غير أنه تعذر الظهور معا في عمل مشترك، لأسباب إنتاجية واعتماد السينما المصرية غالبا على البطل الواحد في العمل.

وفيلم «يا دنيا يا غرامي» كان قد حاز العديد من الجوائز عالمية وهو من إنتاج شركة «استوديو 13 « رأفت الميهي العام 1995. وهو من تأليف وسيناريو محمد حلمي هلال، وتصوير محسن نصر ومن إخراج مجدي أحمد علي. وبطولة إلهام شاهين، ليلى علوي وهالة صدقي.

وروى قصة ثلاث فتيات عاملات تجاوزن سن الزواج الاعتيادي. هذا بالرغم من تحليهن بقدر من الجمال المعقول وخفة الدم. ومع تواضع المطلب وبساطته في تحقيق الطموحات والأحلام، لم تستطع أي منهن أن تحقق حلمها البسيط المتمثل في الحب والزواج والحياة الآمنة مع ابن الحلال.