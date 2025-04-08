ليلى علوي وهند صبري وأمير رمسيس يلتقون الرئيس ماكرون في حفل استقبال السفارة الفرنسية

القاهرة – «القدس العربي»: شهد حفل استقبال أقامته السفارة الفرنسية في القاهرة على شرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الذي زار القاهرة ومعالمها السياحية، حضور عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، منهم الفنانة ليلي علوي وهند صبري ويسرا اللوزي وكريم قاسم والمخرج يسري نصر الله والمخرج أمير رمسيس.

ونشر المخرج أمير رمسيس عددا من الصور التي جمعته بالرئيس الفرنسي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، حيث كتب «كان لي شرف مقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاستقبال الرسمي الذي أقامته السفارة الفرنسية».

وكشف أن الرئيس الفرنسي شاهد أجزاء من فيلم المخرج الوثائقي «عن يهود مصر» خلال عرضه قي معهد العالم العربي في فرنسا.

كما نشر المخرج يسري نصر الله مجموعة صور له رفقة الرئيس الفرنسي ماكرون وعدد من الفنانين منهم الفنان حسين فهمي.

وعلق قائلا: «الملفت والمؤثر للغاية هو تواضع السيد ماكرون ورغبته الصادقة في تعميق العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا، بصراحة كده.. الراجل بسيط ودمه خفيف جدا».