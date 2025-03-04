ليل يفرض التعادل 1-1 على دورتموند في ذهاب دور الـ16 لأبطال أوروبا

دورتموند (ألمانيا): سجل ليل هدفا من أول تسديدة له على المرمى في الدقيقة 68 ليفرض التعادل 1-1 على مضيفه بروسيا دورتموند بعدما سجل هاكان هارالدسون هدفا ألغى به تقدم صاحب الأرض عن طريق كريم أديمي خلال الشوط الأول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وكان الفريق الألماني، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، محبطا من النتيجة بعدما فشل في استغلال تقدمه في الشوط الأول رغم صناعة العديد من الفرص.

واختلف ضغط صاحب الأرض بعد نهاية الاستراحة ليستقبل هدفا مستحقا للفريق الفرنسي.

وقال برونو جينيسيو مدرب ليل “قدمنا مباراة جيدة اليوم تحديدا في الشوط الثاني. التعادل 1-1 يمنحنا وضعا جيدا للغاية في مباراة الإياب. لكن علينا تقديم مباراة كبيرة على ملعبنا إذا كنا نريد بلوغ دور الثمانية”.

واحتاج دورتموند لبعض الوقت للدخول في أجواء المباراة قبل أن يمنحه أديمي التقدم في الدقيقة 22 بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وتحولت للشباك.

وكاد نيكو شلوتربيك أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38 لكن تسديدته القوية مرت بجوار المرمى. وظن باسكال غروس أنه سجل هدفا من مدى قريب قرب الاستراحة لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وخفف الفريق الألماني، الذي يعاني في الدوري الألماني هذا الموسم ويحتل المركز العاشر ويواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، من إيقاعه بعد نهاية الاستراحة.

ونجح ليل، الذي فشل في اختراق دفاع دورتموند القوي لأكثر من ساعة، في التعادل بعد تمريرة وصلت نحو هارالدسون الذي فقد توازنه أثناء التسديد لكن الكرة استقرت في شباك الحارس غريغور كوبل.

وهارالدسون هو اللاعب الأيسلندي الثاني الذي يسجل في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

وقال نيكو كوفاتش مدرب دورتموند “ظهرنا بوجهين مختلفين في كل شوط. كنا جيدين في الشوط الأول واستحقينا تسجيل الهدف وصنعنا الفرص للتسجيل مجددا. لكن لم نسيطر خلال الشوط الثاني. كنا سلبيين للغاية وجلبنا المشكلات لأنفسنا. كنا مجرد رد فعل واستقبلنا هدف التعادل من الفرصة الأولى لليل. الآن تنتظرنا معركة كبيرة (على ملعب) ليل لكننا نتوقع التقدم”.

ورغم الضغط المتأخر فشل دورتموند في صناعة أي فرص خطيرة للتسجيل، كما خرج لاعب الوسط دانييل سفينسون من الملعب بسبب التواء في ركبته اليسرى بعدما دهس أندري غوميز لاعب ليل على قدمه من الخلف.

وقال أديمي “كانت مباراة صعبة اليوم ولم نقدم ما كنا نسعى لتقديمه. الآن يتعين علينا اللعب على ملعب (ليل). كنا نريد الحفاظ على شباكنا وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف”.

وتقام مباراة الإياب في فرنسا يوم 12 مارس/ آذار المقبل، ويلعب الفائز أمام بنفيكا أو برشلونة في الدور المقبل.

(رويترز)